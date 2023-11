Mediaset e Amici, vie legali contro Heather Parisi. Interviene Luca Jurman: "Ecco cosa succede se parli"

Heather Parisi contro Amici, Mediaset (e Amici) contro Heather Parisi. Parisi in un'intervista al Fatto Quotidiano ha parlato della sua esperienza ad Amici nel 2018 quando, insieme a Giulia Michelini e Simona Ventura, ha fatto parte della commissione esterna per 10 puntate. Dopo anni Heather ha detto ciò che pensa veramente del programma di Maria De Filippi e le sue parole non sono piaciute all'azienda. In sua difesa è intervenuto Luca Jurman, ex prof del talent, che già dall'anno scorso non si è limitato nelle critiche allo show.

Cosa ha detto Heather Parisi

"Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici - ha dichiarato al Fatto -. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione. Invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto". "Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce - ha dichiarato ancora specificando che però Maria De Filippi non avesse colpe nulla. Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo con me stessa".

Mediaset ha risposto a queste affermazioni con un comunicato stampa tramite il quale chiarisce di aver "dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma 'Amici'. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento". E proprio dopo questa presa di posizione da parte di Mediaset sono arrivate, a mezzo social, le parole di Jurman.

La difesa di Luca Jurman

"Ecco cosa succede se parli", queste le prime parole del vocalcoach sulla questione Mesiaset-Parisi nonché un'evidente frecciata a Mediaset e Amici. "Quindi chi parla è il 'cattivo'! Forza ora, dite che lei 'rosica' o peggio 'sputa sul piatto dove ha mangiato'! Fatevi una domanda: come mai servono in 'legali di Mediaset'???", ha scritto ancora Jurman. "Dai forza! La maggior parte dei 'lobotomizzati' manco sa chi è Heather Parisi! Io invece credo che lei meriti rispetto, visto che lì dentro non ce n’è uno/a che valga almeno la metà di lei!! Anche se Lorella l’ho sempre stimata! Rimane la Celentano che, pur con dei modi discutibili, spesso dice la verità e molti la deridono! Ecco l’Italia!! Che grande paese!! Speriamo sia una bufala, perché se non fosse così…..allora diventa davvero un problema di omertà!", ha concluso l'ex prof che solo pochi giorni fa aveva definito Rudy Zerbi "una vergogna per la musica" (dichiarazioni alle quale si era accodato anche Valerio Scanu).