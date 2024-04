Amici, Malgioglio e Pettinelli faccia a faccia. Interviene Giofrè (video)

In alto il confronto per il guatno tra Mida e Martina

Inizia con uno scontro la puntata di Amici in onda stasera, 6 aprile. Procediamo con ordine. La prima manche vede la squadra Pettinelli/Todaro contro Cuccarini/Lo. Anna Pettinelli lancia il guanto di sfida: Martina contro Mida. Qualcosa di simile era già avvenuto la scorsa settimana. Anche stavolta Pettinelli vuole mettere alla prova Mida e in particolare le sue doti canore e d’intonazione.

La lettera: “Ciao Mida, in maniera insensata tu e la tua ingegnante continuare a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu. Ricorri a espedienti che ti mettono al sicuro. Vedono ballerini cimentarsi su terreni molto lontani senza frignare. Ballano e si impegnano. Tu no, sei una lagna continua. Non vuoi cantare acappella? Mi rendo conto per un insicuro cronico. Ti do un’altra possibilità: solo il pianoforte e il riverbero. Se neanche questo ti va bene passerai alla storia come quello che se la faceva sotto. Canta, anche sbagliando, mostra coraggio. Il pezzo proposto è al donna cannone”.

Lorella Cuccarini su tutte le furie: "Taci"

Cuccarini commenta: “Io pensavo che le motivazioni della giuria la scorsa volta tu le avessi capite, ma evidentemente no. Torni a bomba con un guanto praticamente identico. Tu adesso ti devi stare zitta un attimo, non ti permetto di dire queste cose. Tu hai scritto una lettera e ora mi fai rispondere, dammi 3 minuti però.. taci”. Pettinelli la interrompe: “Basta che non dici cose strane”.

Cuccarini di nuovo: “Questo è un guanto sulla vocalità ma io cambierei nome, direi che è un guanto sull’intonazione. Tu, quando hai fatto entrare al serale un tuo allievo (Ayle, ndr) hai detto che era stonato ma ti faceva emozionare”. Pettinelli dice che stava scherzando ma Cuccarini non ci sta: “Chi è stonato non è che diventa intonato con l’autotune, aggiusta leggermente. Chi è stonato rimane stonato”.

Malgioglio e Pettinelli: lo scontro

Maria prova a farle chiarire e fa intervenire la giuria. Quindi parla Malgioglio: “Non è equo. Mida ha una voce interessante. Anna, fammi parlare, mi fai andare il sangue alla testa, mi devi lasciar parlare. Stai zitta”. Malgioglio si alza e Pettinelli gli va incontro. Sembrano avvicinarsi, quasi faccia a faccia. Infatti interviene Giuseppe Giofrè a separarli ma Malgiglio lo rassicura: “No, questo non accadrà mai (una rissa, ndr) Io mi sento male.. comunque fammi parlare. Ma quanti caffé hai bevuto stasera?”.

Anche secondo Michele Bravi il guanto di sfida non è equo: “Voglio spiegarlo per non trovarvi con la stessa storia la prossima settimana. Parti sempre da premesse sbagliate. Dire che l’autotune è un espediente, è semplicistica coma cosa”. Pettinelli conclude: “Non è solo l’autotune ma anche i cori, la base sotto. Queta è la scuola di Amici”. Si prosegue quindi con la puntata.