Amici, Maria De Filippi aiuta l'allieva: "È convinta di rimanere nuda"

In alto l'esibizione di Sarah

La puntata di Amici andata in onda oggi, domenica 21 gennaio, ha riservato molte sorprese e colpi di scena. A partire dalla maestra Alessandra Celentano, che si è presentata in studio con una parrucca (o i capelli erano i suoi?) di color blu. Fino al siparietto, simpatico, che ha visto Sarah protagonista. La cantante, infatti, si è esibita sulle note di "Mappamondo", il suo nuovo singolo. Com'è andata? Bene, se non fosse per un piccolo inconveniente, dopo il quale anche Maria De FIlippi è voluta intervenire.

Cos'è accaduto ad Amici

Sarah sta per cantare e De Filippi dice: "Io spiffero eh, a me non dovete mai dire un segreto perché poi io lo dico. Veramente, non riesco a tenerlo. Mentre Lil Jolie cantava, Sarah continuava a dire: 'Non farmi parlare', quindi ora Sarah devi parlare". La cantante allora: "Sì, il mio inedito si chiama 'mappamondo'. Dai, fammi cantare per favore". "Ok, ci sono", aggiunge mentre si tira su il top. "Non lo tocco più", l'altra frase che dice mentre la maestra Lorella Cuccarini si morde le mani.

Inizia a cantare ma sembra timorosa che possa accadere qualcosa di imbarazzante. Quando termina l'esibizione, la presentatrice la vede impacciata e cerca di aiutarla: Sono anche intervenuti (per il top, ndr), ma secondo lei non stava bene, ha 18 anni e si sente a disagio. È convinta di rimanere nuda da un momento all’altro e quindi fa così.. ma non succedeva nulla neanche alle prove". La giudice Michielin ha detto: "Canzone con passaggi diversi, rap, poi cantato più classico. Hai un'agilità vocale invidiabile, io vorrei averla. Brava, questo pezzo era difficile e lo hai fatto bene. Ti muovevi con rilassatezza nonostante il top ti scendeva, ti capisco anche io sono sempre lì quando metto queste cose qui. Comunque brava, ti muovi bene, sei giovane, non è scontato alla tua età".

Lo scontro tra Zerbi e Pettinelli

Ad un certo punto interviene anche Zerbi: "Ero curioso di sapere, visto che siamo alla 6-7 puntata delle telenovela, sapere cosa pensa Anna Pettinelli. L'insegnante replica: "Te lo dico subito, oggi Sarah ha preso un bellissimo applauso, la gente in piedi per lei.. non rovino questo momento. Non lo saprai mai". Zerbi non ci sta: " Fermi tutti, è una para***a. Ciccome c’è l’applauso.. hai capito come funziona? Da oggi la chiamo parapetti". Pettinelli dice: "Allora, a differenza tua che fai leva sulla vita privata, che dici che Petit ha cantato la canzone per la nonna..". Zerbi la interrompe: "Questo è squallido, lascia stare. Sei squallida". Pettinelli conclude furiosa: “Non mi vuoi sentire? Non importa tanto non capisci quello che dico. La mia idea su Sarah non è cambiata, semplicemente non voglio rovinarle un momento perfetto. Nella vita succede anche questo, sicuramente io sono più sensibile di te quindi taci”.