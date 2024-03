Amici, Maria De Filippi al pubblico: "Non è bello da parte vostra". Il raro episodio

"Decisiva". Così si potrebbe definire la puntata di Amici andata in onda su Canale 5 oggi 10 marzo. Durante questa puntata, infatti, sono stati scelti tutti gli allievi che accedono alla fase del serale. Tra loro c'è anche Giovanni, il ballerino di latino-americano, protagonista di un siparietto in cui è intevernuta anche Maria De Filippi. Cos'è accaduto?

La battuta di Maria De Filippi

Giovanni doveva esibirsi e allora la conduttrice ha fatto il nome di Umberto Gaudino, l'amatissimo ballerino professionista, convinta che dovesse ballare con Giovanni. Ma poi ha detto: "Ah no, balla da solo". A quel punto il pubblico, in coro, ha detto: "Nooo". Allora la presentatrice ha affermato: "Non è bello da parte vostra" e anche il ballerino ha ringraziato ironicamente. Un siparietto simpatico, logicamente, che ha fatto scappare il sorriso.

Giovanni accede al serale

Ad ogni modo la puntata è poi proseguita e anche Giovanni è riuscito a conquistare la maglia d'oro. "Sei molto sorridente nella vita ma in sala sei un trattore. Credo che tu abbia ancora tanti margini di miglioramento. Mi piace dirti cosa non mi è piaciuto, per non fare solo complimenti: le improvvisazioni. C’è da dire che a noi latinisti non ci è richiesto. Ti dico un’ultima cosa: ballare con Francesca non è facile.. ma tu reggi benissimo l’urto. Non andiamo a partecipare ma andiamo a dare fastidio a tutti: quella è la maglia", le parole di Todaro prima di consegnare la maglia al ballerino.

Giovanni, dunque, è tra i 15 allievi ad accedere al serale di Amici. Un traguardo importante perché la trasmissione, che passa quindi in prima serata (sempre su Canale 5), può dare una visibilità ancora più grande per questi giovani talenti, pronti ad affermarsi anche al di fuori delle telecamere.