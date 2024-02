Amici, Maria De Filippi svela un segreto sul suo camerino

Durante la puntata di Amici che sta andando in onda oggi domenica 11 febbraio, Maria De Filippi ha parlato agli allievi per redarguirli ancora una volta. Il motivo è sempre lo stesso: l'ordine e la pulizia. Ma questa volta non c'è stato un provvedimento disciplinare o un filmato ad hoc, bensì è nato tutto per caso. Ed è stata anche l'occasione per fare una "rivelazione" (del tutto ironica) sul camerino di De Filippi. Come sono andate le cose?

In sostanza Maria De Filippi ha chiesto un collegamento audio e video con la casetta, dove c'era Gaia (assente in studio a causa di un problema fisico). Ad un certo punto la presentatrice ha domandato a Gaia di farle vedere meglio in che stato si trovasse la casetta.“Ah complimenti per l’ordine.. vedo che siete migliorati”, ha detto ironizzando la presentatrice. Ma Gaia non ha colto: “Sì, siamo migliorati”. De Filippi le ha fatto presente che la sua era una battuta. Poi ha aggiunto: “Fermati, andiamo nella stanza vicina”. Bottigliette per terra, scarpe, scatole, un grande disordine.

La confessione (pungente) di Maria De Filippi

“Io direi di andare avanti”, ha provato a dire Gaia . Ancora un’altra stanza e ancora un caos terribile. Si tratta della camera di Giovanni, Ayle e Holden. Solo la cucina è ordinata, Gaia ha messo tutto in ordine. “Mi piace la pulizia, lo sai Maria”, ha detto Gaia. Maria De FIlippi non è sembrata per niente contenta: “Ma come mai siete ancora in questa situazione?”. Kia allora ha detto: “C’è da dire che è anche il pre-puntata, di solito stiamo più attenti”. Quindi la conduttrice ha detto: “Se vai nel camerino da me prima della puntata è un disastro, dopo la puntata è tutto apposto. Si si”, ha detto ironizzando. Insomma, pare che gli allievi si stiano inventando tutta una serie di scuse, ma la verità è che non sono proprio abituati a tenere tutto pulito e ordinato. Non tutti logicamente, ma purtroppo più di qualcuno sì.