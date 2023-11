Amici, Maria De Filippi ammette: "Copiavo. Ero negata nelle materie scientifiche"

Durante la puntata di Amici in onda oggi 12 novembre, Maria De Filippi ha raccontato un evento privato molto curioso. La conduttrice ha confidato che, quando andava a scuola, non era molto portata per le materie scientifiche. Tutto è nato da un equivoco sulla classifica finale, Maria ha sbagliato un voto e ha ammesso: "In matematica avevo 4. Ero negata nelle materie scientifiche, veramente. Per le altre copiavo quindi ero perfetta", ha detto sorridendo.

Le toccanti coreografie dei ragazzi di Amici

La puntata con l'esibizione di Holden, Petit, Mida, che stanno andando molto bene su Spotify con i loro inediti. Prima, però, le classifiche: Lil Jolie, Holden, Petit, Sarah, Mida, Mew, Ayle, Holy Francisco, Stella e ultimo Matthew, il quale la prossima settimans sarà in sifda. Per la danza, invece: Dustin, Kumo, Marisol, Gaia, Giovanni, Sofia, Chiara, Nicholas, Elia. Tra loro solo tre si sono potuti esibire per la gara: "La mia storia - la mia coreografia".

Chiara ha messo in scena una toccante coreografia sul papà che non c'è più. Elia, invece, ha dedicato il ballo alla mamma, che quando rimase incinta di lui fu costretta a rimanere 8 mesi a letto per non rischiare di perderlo. Kumo, invece, ha portato in scena il terribile incidente che ha fatto e dove ha rischiato tutto. Sulle note di Blanco - "Mezz'ora di sole" - il ballerino ha raccontato la propria storia, toccante e dolorosa. Anche Giovanni ha parlato del proprio incidente. Lì ha rischiato di perdere la vista. Si è salvato solo per un centimetro. Dopo quell'incidente gli era stato detto di lasciare la danza, ma Giovanni non ha mollato e ha vinto il campionato. Adesso è nella scuola di Amici, dove porta la propria storia e il modo di ballare. A seguire due ospiti, che già di recente avevano partecipato al talent in veste di giudici, Irama e Rkomi, i quali hanno cantato "Hollywood".