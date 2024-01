Amici, Maria De Filippi interviene nel daytime: il motivo

Tra le più belle qualità di Maria De Filippi ce n'è sicuramente una che spicca in particolar modo: l'umanità. La conduttrice, infatti, è capace di relazionarsi con i protagonisti delle sue trasmissioni con empatia e delicatezza, sintomi di una grande intelligenza emotiva. Lo fa in particolar modo con i ragazzi più giovani, gli allievi di Amici, il programma che conduce su Canale 5 e giunto alla 23esima edizione.

La sua presenza nel programma, durante la fase del pomeridiano, è molto legata alla puntata della domenica (che però viene registrata qualche giorno prima). Ogni tanto, però, fa qualche "incursione" anche durante le puntate del daytime (in onda su Canale 5 dalle 16 circa, durante i giorni feriali). È accaduto di recente, quando ha aiutato alcuni allievi - Marisol, Sofia, Lucia, Ayle e Martina - a tirare fuori qualcosa di personale. Come? Attraverso un tema dal titolo "Chi sono io?".

Il racconto di Marisol

"Ho letto le vostre lettere, quindi inizierei a chiedere da Marisol se questa lettera va letta davanti a tutti o se vuoi qualcuno di particolare di fronte a te", ha esordito De Filippi. "Mi ero promessa di non parlarne - ha replicato Marisol -. Però sono cresciuta, l'ho superata e potrebbe servire anche a casa sì. Quindi direi tutti, va bene". Si va sulle gradinate e si legge la storia di Marisol. Il suo racconto: "Ho vissuto un'infanzia felice, ma mi sono sempre sentita qualocsa fuori posto ed era come se mi vedessi come se non c'entrassi nulla con il contesto: mi capitava a scuola e nella quotidianità senza un motivo apparente. Solo a danza mi sentivo bene. Nel 2022 tutto è sfuggito di mano, queste situazioni diventarono ingestibili, avendo conseguenze su qualsiasi cosa mi appartenesse: la mia alimentazione, il mio peso, la mia autostima. [..] Avevo a disposzione l'aiuto di tutti per uscirne, ma era come se qualcosa mi trascinasse giù. Ci volle un lungo percorso per vedere la Marisol di oggi, che ama divertirsi, con ancora insicurezze. Vedere mia madre che stava male è stato lo schiaffo per farmi uscire da quel vortice".

"Ero arrivata a pesare poco, da febbraio 2022 a giugno 2022. Facevo fatica", ha aggiunto. Sofia si è commossa, rivelando che anche lei ha vissuto qualcosa di simile. La stessa cosa Lucia: "Questo argomento torna troppo spesso nella danza. Purtroppo tante ballerine hanno passato dei periodi così, ma allo stesso tempo mi emoziona tanto che Marisol è stata coraggiosa nel dircelo. Bravissima".

Gli altri racconti

Dopo di lei anche Martina si è espressa: "Sono una persona molto sintetica, non so quanto questo tema potrebbe essere lungo. Sono molto solare, cerco sempre di trovare il lato positivo ma ho difficoltà nell'esprimere le mie emozioni. Ma soprattutto ho la necessità di tenere sutto sotto controllo. [..] Sono molto insicura, a volte mi faccio annientare dal giudizio delle persone, ma quando canto è come se mi trasportassi in un altro mondo è la mia valvola di sfogo".

Ayle, invece: "Quando devo esibirmi in studio trema, in casetta credo di essere troppo sopra le righe ma questa parte ancora non sono risucito a dimostrarla nello studio. Mi sento insicuro per il mio aspetto fisico, non mi sono mai piaciuto fisicamente. Non mi sento apprezzato. Vorrei essere coraggioso e senza pensieri ma devo accettare di essere l'opposto e di tante dimostrazioni di affetto. Credo molto nell'amore, soffro l'abbandono[..]".

Il racconto di Sofia, sintezziato: "Sono una persona contorta, una di quelle che si ostina a fare domande che generano altre domande senza risposte. Mi sale l'ansia se penso a quanto siamo intrappolati nel presente. Insomma: dove va a finire il passato? Era reale fino a poco tempo fa. [..] Penso di essere formata da una complicata semplicità. So che non sono più una bambina ma neanche una donna. Sto crescendo e mi trovo in quella fase di mezzo difficile da gestire[..]".

Infine Lucia ha raccontato: "La mia insicurezza più grande è essere incerta su quello che sono. Mi faccio prendere troppo facilmente dalle situazioni. Mi sento costantemente in colpa, anche se non ho fatto niente. Ho sempre la sensazione di aver sbagliato in qualche modo. Di sicuro so una cosa: sono la mia nemica più grande. Sono fragile quanto forte, perché non sono una persona semplice e ho ancora tanto da imparare". Un momento intenso e toccante che, con tutta probabilità, si ripeterà anche con gli altri allievi.