Amici, Maria elogia Annalisa: "Sei sempre stata bravissima, se ne sono accorti tardi". Lei la ringrazia così, il video

In alto il video dell'esibizione di Annalisa





Oggi 8 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show giunto alla 23esima edizione. Gli allievi della scuola si esibiscono e, a giudicarli in questa giornata, ci sono Virna Toppi per il ballo e Annalisa per il canto. Proprio lei è stata la protagonista di uno scambio di dolci parole con Maria De Filippi. Cos'è accaduto?

L'interprete dapprima ha giudicato gli allievi di canto poi, invece, si è esibita sulle note di "Ragazza Sola", il nuovo singolo che su Spotify conta già 2.920.996 di streams. Prima, però, la conduttrice ha elencato tutti i numeri e gli obiettivi raggiunti da Annalisa. Quindi quest'ultima ha commentato: "Non so cos'è accaduto quest'anno". Allora la presentatrice: "Come non lo sai? Sei sempre stata bravissima, poi a volte la gente se ne accorge tardi, ma l'importante è che se ne accorga". "È vero", risponde Annalisa. Infine, dopo l'esibizione - durante la quale Annalisa e Maria si sono mandate un bacio -, la presentatrice aggiunge altre parole d'elogio: "Mamma mia che voce che hai".

Annalisa ad Amici: ecco chi vinse durante la "sua" edizione

Era il 2011 quando Annalisa partecipò ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della Critica. Ma, appunto, non vinse. A trionfare fu, invece, Virginio Simonelli. Eppure la voce di Annalisa era già meravigliosa, intonata e cristallina. Non solo. Nonostante diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, non è mai riuscita a vincerlo (anche se nel 2018 è arrivata terza con Il mondo prima di te). Ma effettivamente il sucesso, assolutamente meritato, che sta riscuotendo quest'anno, non lo ha mai avuto.



Evidentemente Annalisa è riuscita a reinventarsi, a trovare anche il giusto repertorio che possa darle risalto. Non solo. Possiamo tranquillamente affermare che sia riuscita a valorizzare anche il proprio aspetto estetico, probabilmente rompendo quella timidezza che a volte, sul palco, sembrava incertezza. Il tutto rimanendo sempre fine ed elegante, mai volgare. Che solo ora qualcuno se ne sia accorto, per citare Maria De Filippi, è assolutamente vero. Ma chi ha talento, si sa, prima o poi decolla. Brava Annalisa!