Amici, Maria De Filippi fa una rivelazione su Madame: "Spero di non tradire un segreto"

In alto il video di Amici

Domenica 25 febbraio, su Canale 5 va in onda Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. La puntata inizia con Alessandra Amoroso ospite e conseguente standing ovation per l'esibizione. Prosegue tra sfide, classifiche, maglie del serale e, purtroppo, anche un'eliminazione. Di chi si tratta? Ecco cos'è accaduto.

Un cantante eliminato e la reazione inaspettata di Maria De Filippi

A un certo punto, a circa metà della puntata, Rudy Zerbi chiama Malia (arrivato ultimo in classifica) al centro dello studio. Quindi dice: "Io non posso non tenere conto delle classifiche che abbiamo visto oggi. Sia della complessiva sia di quest’ultima. Sono qui, ho un ruolo e devo prendere delle decisioni". Poi Zerbi aggiunge: "Ti riconosco tante doti, tra cui la scrittura e che sei una persona perbene. Hai degli inediti buoni che funzioneranno. Però devo anche pensare al serale e lì farete delle cover. Sono sicuramente certo che i posti siano certi e quindi non posso portare tutti al serale. Devo pensare a chi, oltre agli inediti, fa bene le cover e può eseguirle in maniera più brillante di te". Ed ecco la decisione: "Proprio perché io le responsabilità me le prendo, credo che sia arrivato il momento per te di uscire dalla scuola". Gelo in studio.

Malia replica: "Vi ringrazio. Ringrazio Amici, il pubblico e tutte le persone che in questo percorso mi hanno capito. È stato un onore essere qui e spero un giorno ti fare un percorso fuori così bello da poterci tornare a testa alta". Allora interviene Maria De Filippi: "Grazie delle parole che hai detto e che non sempre vengono dette. Non sempre viene riconosciuto il lavoro che c’è dietro. Mi associo a Rudy sulla tue capacità di scrittura e su tuoi inediti. E doti umane". Quindi la rivelazione della presentatrice: "Una cantautrice molto brava che tu conosci da lontano, spero di non tradire un segreto che si chiama Madame, mi scrive su di te cose bellissime. E, conoscendola, penso non sia un problema che io te lo dica pubblicamente. Mi scrive che sei bravissimo con venti punti esclamativi. Sono certa che fuori di qui troverai il tuo percorso. Sono certa che Amici può essere una scorciatoia, ma questo non vuol dire niente". Un forte abbraccio con l'allievo e poi lo congeda.