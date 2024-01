Amici, Maria De Filippi all'improvviso esce dallo studio: ecco perché

In alto il video in questione

Su Canale 5 sta andando in onda una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi, domenica 7 dicembre, si sta tenendo la prima puntata del 2024. Tante le emozioni e le sfide per gli allievi. Tra loro c'è anche Mida, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, protagonista - senza preavviso - di un siparietto di cui la stessa De Filippi si è resa partecipe.

Ad inizio puntata, infatti, il cantante riceve una grandiosa sorpresa. Mentre sta cantando "Rossofuoco", uno dei suoi inediti, ad un certo punto la conduttrice esce dallo studio per prendere la cornice con il disco d'oro. Quindi glielo poggia sull'asta del microfono. Mida sorride, è emozionato. Il pubblico è in visibilio.

Le prime classifiche

Tutto questo è avvenuto poco dopo che la presentatrice aveva voluto fare un punto sui voti del 2023 per gli allievi. Per il canto, come prima classifica (non quella definitiva, dunque).

Mew Holden Lil Jolie Ayle Petit Martina Matthew Mida Sarah

Per la danza, invece:

Dustin Marisol e Lucia Sofia Kumo Gaia Giovanni Simone Nicholas

Dopo le classifiche, quindi, De Filippi ha deciso di far esibire Mida poiché non era rimasto contento della propria posizione in classifica. La presentatrice spiega: "“Devo essere onesta, era previsto. L’ho solamente anticipato vista la faccia che avevi”. A seguire, uno dopo l'altro, le esibizioni di tutti gli allievi.