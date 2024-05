Amici, a fine puntata Maria De Filippi parla di Angelina Mango. Cosa ha detto

Domenica 5 maggio, sono le 00:50 quando Maria De Filippi sta per chiudere la puntata di Amici, il talent show che conduce su Canale 5. Si sono susseguite le varie sfide, il guanto dei professori, già sono stati presenti gli ospiti (Enrico Brignano ed Emma Marrone). È giunto il momento dei saluti quando la conduttrice fa un'affermazione che riguarda la messa in onda del programma.

Le parole di Maria De Filippi su Angelina

Già durante la puntata la presentatrice aveva riportato l'esempio di Angelina Mango per consolare Martina, spesso accusata di essere "solo voce" e niente più. Poi, sul finale, De Filippi si è rivolta direttamente ad Angelina, ex Amici ma soprattutto ultima vincitrice del Festival di Sanremo con "La Noia".

Maria De Filippi afferma: "Amici torna in onda domenica 12 maggio, mentre sabato su Rai Uno va in onda l'Eurovision. In bocca al lupo ad Angelina da tutti noi". Un bel gesto, in pieno stile "De Filippi" e che sicuramente avrà fatto piacere alla giovane cantante che sabato prossimo rappresenterà l'Italia sul palco dell'Eurovision Song Contest 2024.

Si avvicina l'Eurovision

L'evento si terrà a Malmo, la città svedese dove nei prossimi giorni si terrà l'Eurovision Song Contest (Esc) e sono attesi 100mila visitatori.Sciolta definitivamente la riserva sul brano da portare a Malmö, la cantante lucana, recentissima vincitrice del Festival di Sanremo 2024, ha lavorato con i suoi collaboratori alla riedizione del testo e della musica, dovendo l’esibizione restare all’interno dei 3 minuti per regolamento. E per l’Italia, dopo l’ottimo piazzamento di Marco Mengoni, giunto quarto lo scorso anno nell’edizione di Liverpool, si apre un’altra avventura. Tutta Italia tiferà Angelina e, speriamo, che anche gli altri Paesi possano rimanerne piacevolmente sorpresi.