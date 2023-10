Amici, Maria De Filippi fa l'imitazione di Alessandra Celentano: "Diventa un tacchino, un mastino napoletano"

Si sta tenendo in queste ore su Canale 5 la nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Come riportato nelle anticipazioni, a giudicare la danza questa volta c'è la nota ballerina italiana Virna Toppi. Ed è proprio dopo un suo giudizio che nasce un siparietto - ironico e divertente - tra la presentatrice e l'insegnante di danza Alessandra Celentano. Cos'è accaduto precisamente? Scopriamolo insieme.

Balla Nicholas e l'insegnante commenta negativamente: “Un bel ragazzo.. ma io ho già detto che lo trovo legnoso, anche in questa coreografia dove doveva essere plastico. Che devo dire? Da questa coreografia non esce chissà cosa”. Virna Toppi invece: “Divertente, simpatico, fresco. A me sei arrivato. Non vorrei contraddire la maestra. Un consiglio: fai più naturalmente le espressioni facciali, 8 e mezzo”. Celentano non ci sta: “Non c’è più religione. Agli altri dai 25?”, dice ridendo. “Affondata la Cele”, scherza Todaro. “Io non affondo”, replica la Celentano. Poco più tardi, le parole della conduttrice, che si è lasciata andare ad una imitazione tutta da ridere.

Dustin balla e la giudice afferma: “Ho dato 8. Io valuto quello che guardo, mi è piaciuto Dustin, la sua potenza. D’impatto ti ho valutato meno rispetto a Nicholas, però sei bravo”. De Filippi interviene: “Non so se la regia riesce, se un giorno si aggiungesse una camera la vorrei puntata solo su di te (Celentano, ndr). Quando si esibiscono i suoi allievi, il collo si gonfia come un tacchino, quando ballano quelli degli altri sembra un mastino napoletano”. Tutti ridono, poi si prosegue con la puntata con le esibizioni di Mew, Elia, Sofia, Mida, Kumo, Ezio e tutti gli altri.



Dopo l'esibizione di Ezio, Pettinelli interviene: "Volevo chiedergli se vuole rimanere o meno”, dice l'insegnante dopo le recenti parole dell'allievo. “Sì, ho avuto modo di chiarire con i miei compagni. Sono introverso e particolare, la convivenza con 20 ragazzi che non conosco è difficile ma, nonostante questo, mi ricordo che sono qui per fare musica. Ho il mio obiettivo, ho bisogno di raccontare la mia storia”, risponde lui.