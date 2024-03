Amici, Maria legge una lettera e un’allieva scoppia a piangere. Poi l’abbraccio (video)

Domenica 10 marzo, nel primo pomeriggio su Canale 5 va in onda Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Una puntata molto imporatante, durante la quale vengono finalmente annunciati tutti i nomi degli allievi che possono andare avanti, alla fase serale del programma. Ma c'è una situazione ancora non definita, quella di Lil Jolie, la cantante di Rudy Zerbi. Per aiutarla nella scelta, la conduttrice ha pensato di farle scrivere una lettera. Ecco cosa c'era scritto e qual è stata la reazione dell'allieva e dei professori.

La lettera letta da Maria De Filippi

Maria De Filippi esordisce: "Lil Jolie è stata vista da Anna due settimane fa e Anna le ha proposto di avere immediatamente la maglia del serale. Lei ha deciso di pensarci, poi telefona a Rudy che le dici di pensarci. Anna la va nuovamente a cercare per la maglia. Io le ho consigliato di scrivere le cose perché è una che parla poco:". Quindi la presentatrice legge la lettera: “Ciao Rudy, io ti ringrazio perché senza di te non sarei qui, ma ho un obiettivo: dare il meglio. Venire qui mi ha aiutato ritrovarmi. Come tutti quelli che vengono ad Amici uno degli obiettivi è arrivata al serale. Io ho bisogno di sentirmi supportata e negli ultimi mesi ti ho sentito distaccato e questo non mi ha fatto bene. Ho atteso la maglia e mi sono spesso chiesta quando fosse il mio turno e soprattutto se ci fosse per me. Nella mia confusione è arrivata Anna a mettermi davanti la maglia d'oro e ho dovuto aspettare per capire quale fosse la scelta giusta per me".

La lettara si conslude così: "Ci ho pensato molto in queste settimane, anche se i miei dubbi c’erano dalla prima classifica. Dopo la puntata Anna ha voluto rivedermi, con lei ho trovato una sintonia inaspettata. Oggi mi trovo qui per questa scelta: anna può darmi delle sfide con me stessa, che posso superare. Scelgo di andare con la sua strada perché ho bisogno di qualcuno che creda in me. Grazie Rudy ti devo tanto, ti sarò sempre riconoscente. Grazie Anna, non ti deluderò”. Quindi Pettinelli ha detto: "Sono molto contenta ed onorata di darti la maglia”. Lil Jolie si emozionata e piangre. Poi va a salutare Rudy, dà un caloroso abbraccio a Maria De Filippi e, tornando dai compagni, lancia un grido di euforia.

