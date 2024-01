Amici, scoppia il putiferio: Maria costretta a intervenire

In alto il video del litigio

Come ogni puntata, anche stavolta ad Amici i professori hanno litigato. E anche stavolta, a litigare sono stati Todaro e Celentano. Cos'è accaduto nel dettaglio? I fatti. Raimondo dà un compito a Dustin, ovvero la stessa coreografia che Celentano aveva assegnato a Nicholas la scorsa settimana. "Sono molto contenta, è molto utile. Immagino che Todaro voglia dimostrare che Dustin non è in grado e per mostrare la differenza tra loro due. Mi piacerebbe che Nicholas facesse la dimostrazione al posto del professionista così li vediamo uno dopo l’altro”. Ma Nicholas non è d'accordo.

Inizia un litigio e Todaro viene più volte interrotto. A quel punto il maestro sbotta e urla a gran voce: "Basta". Poi dice: "Tu ti fai i film". Interviene anche Nicholas: "È una cosa palesemente fatta per mettermi in difficoltà". La maestra allora: "È esattamente l’opposto - risponde Celentano -. Sono compiti importanti. Qua si dice sempre che si danno compiti per migliorare ma non mi sembra". La maestra tuona: "Fai i compiti e stai zitto". Gli animi si accendono ulteriormente e allora interviene la conduttrice: "Calma, calma".

"Dustin devi andare a casa"

Non finisce qui. Celentano dà un foglietto a Maria: “Posso?”; “Sì”, replica lei. Todaro allora: “Vorrei parlare senza essere interrotto. Il senso del compito non è paragonare qualcuno a qualcun altro anche perché abbiamo sempre sostenuto che Nicholas ha dei limiti tecnici”. Intanto Maria De Filippi si alza e mostra il foglio ad alcuni professori, poi rompe il silenzio: "Io questo bigliettino ce l’ho". Intanto vengono rivelati i voti: "Raimondo ha dato 5, Emanuel Lo anche ha dato 5. De Filippi spiega: "Celentano scrive: Nicholas sotto zero, Dustin 3.5". La maestra di danza: “Io sono onesta. Gli tolgo la maglia, certo”. "Dustin, devi andare a casa", afferma la conduttrice. "Casa" inteso come "casetta", in quanto la professoressa che lo segue gli ha dato un voto inferiore al 6.