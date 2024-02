Amici, Maria saluta Mara Venier. Ornella Vanoni senza filtri: "Vedi che succede in Rai?". Il video

In alto il video dell'ingresso di Ornella Vanoni

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. L'esordio è spettacolare, con i giudici che entrano in studio. Per la danza c'è Marcello Sacchetta (ex di Amici), mentre per il canto c'è niente poco di meno che Ornella Vanoni, accolta da una ovazione in studio (e non potrebbe essere altrimenti). La conduttrice ne approfitta per presentare anche i suoi prossimi impegni lavorativi, tra questi c'è anche il nuovo progetto musicale dal titolo "Calma rivoluzionaria", feat Samuele Bersani. "Lui è l'ultimo cantautore davvero cantautoriale, forse troppo per oggi. La verità è che parla proprio della calma. Basta, ci vuole calma", dice Vanoni.

La frase su Mara Venier

A un certo punto, la frase inaspettata di Vanoni. “La fretta fa fare guai. Bisogna andare con calma, il mondo va troppo veloce. Succedono casini, vedi che succede in Rai? Uno legge una roba e succede la tragedia”. Il riferimento, logicamente, è al "caso Mara Venier". Tanto che subito dopo interviene la conduttrice, che afferma: “Salutiamo Mara, in bocca al lupo”, le parole di De Filippi.

Poi si parte con la gara, tanti gli ospiti in studio che accompagnano i ballerini che danzano (mentre i cantanti cantano i brani che sono stati assegnati loro). Prima Annalisa con "Sinceramente", poi i The Kolors con "Un ragazzo, una ragazza" e ancora Angelina con "La Noia". La puntata prosegue come sempre, in attesa degli altri ospiti.