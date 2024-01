Amici, donna urla dal pubblico e Maria la va a prendere: il video

In alto il video dell'episodio in questione

Durante la puntata di Amici in onda domenica 14 gennaio, Maria De Filippi ha fatto un gesto inaspettato: è andata a prendere letteralmente una signora dal pubblico e l’ha fatta scendere al centro dello studio. Un episodio che ha riportato i fan del programma indietro nel tempo, quando cioè esisteva il pubblico parlante.

Tutto nasce dall’esibizione di Nicholas, il ballerino di Raimondo Todaro che proprio non piace ad Alessandra Celentano. Dapprima la conduttrice ha letto la lettera che la maestra aveva indirizzato al ragazzo: “Nicholas anche gli alberi ormai sanno che hai poco studio alle spalle. Non sei dotato, sei uno dei più scarsi e hai 22 anni”. “22 ma ha iniziato a 19”, è intervenuto Todaro. “Ci sono cose oggettive e altre soggettive – ha detto Celentano – , lui è migliorato. La tecnica però è oggettiva”.

"Fuma, fuma..", le parole di Todaro

“Il vero problema è che non spicchi da nessuna parte. Ho fatto una coreografia con movimenti che puoi fare, e dovrai essere ironico. Le difficoltà sono: velocità, stile e qualità - continua la lettera -. Hai le scarpe da ginnastica e i pantaloni larghi per non vedere le linee ed essere più magnanima”. “Fuma fuma”, ha scherzato Todaro. Quindi Celentano ha aggiunto: “Ma tu cosa dici le mie cose in giro?”.

“Io prima di venire qua ho fatto dei lavori, sono venuto qua per studiare. Mi faccio il mazzo dalla mattina alla sera, non come tutti – ha aggiunto Nicholas -. Mi dispiace che il mio mazzo non venga apprezzato”. L’insegnante lo ha ripreso, invitandolo ad utilizzare termini più opportuni. Ad un certo punto la presentatrice si è alzata e ha affermato: “Quella lettera ucciderebbe anche un toro”. Nicholas è sbottato a piangere, quindi si è esibito.

Maria De Filippi sale tra il pubblico

“Vedi la rabbia come lo ha fatto reagire? Devo dire che probabilmente è stata una delle esibizioni che ti sono venute meglio dall’inizio dell’anno, però devo anche dire che qualità e stile non ci sono”. Nicholas è rimasto molto male, poi ad un certo punto qualcuno grida “esagerata” e allora la conduttrice ha deciso di fare qualcosa di veramente singolare: “Chi è del pubblico che ha detto esagerata?”.

La conduttrice ha preso le scale, è salita e ha invitato la signora del pubblico al centro dello studio, rivolgendosi così ad Alessandra Celentano: “Io ho molto stima da lei, la seguo da quando avevo 14 anni però da madre di 3 figli è brutto dire queste cose a un ragazzo. Non esiste. Non si dicono queste cose”. “Non c’entra niente.. nella danza non c’è mamma, papà. Mi scusi ma nel nostro lavoro non ci sono carezze ma solo duro lavoro”, ha replicato l’insegnante. Infine la discussione si è conclusa e, poco dopo, anche la puntata del programma di Canale5.