Amici, allievo sparisce dallo studio. Maria infastidita: "Che succede?". Il video

In alto il video di ciò che è successo in puntata

Domenica 4 febbraio, dalle 14 circa va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Una puntata ricca di colpi di scena, non ultimo quello che ha visto protagonista Ayle. Cos'è accaduto? Quasi sul finire della puntata, Maria De Filippi prende la parola e chiede a Mida dove sia finito Ayle. Il ragazzo sostanzialmente risponde che ha lasciato il banco, ma di non sapere molto al riguardo. Per cui la conduttrice: "Dov’è? Cosa sta succedendo?", domanda a qualcuno dietro le quinte.

Di nuovo la presentatrice: “È in sala relax mi dicono (quindi ha lasciato lo studio, ndr). E che fa? Sta là? Perché? È arrabbiato per quando ha cantto l’inedito? E di cosa è arrabbiato?". Quindi Maria De Filippi spiega che Ayle si sarebbe infastidito e che ha voluto chiedere se fosse stato lui a sbagliare oppure se la base musicale fosse sbagliata. La conduttrice sorride ma qualcosa non le va giù, è evidente. "E allora va in sala relax?", la domanda retorica. "Sarà in difficoltà”, dice la Pettinelli. A quel punto interviene la vocal coach Lalla, che dichiara: "Si è sbagliato lui, la tonalità era giusta, forse si è confuso, era molto emozionato. È stato un momento di.. ”, dice la vocal coach. “Ok”, il commento lapidario di Maria De Filippi, che poi fa proseguire la puntata.

Il motivo

A cosa è dovuta questa reazione? Tutto nasce dall'esibizione a dir poco incerta del cantante, durante la gara avvenuta precedentemente. Un passo indietro. Ayle è al centro dello studio, inizia a cantare ma stona. Si ferma. Riprova, si ferma nuovamente. “Io non so come aiutarti, dice Noemi (giudice della gara con Drusilla Foer, ndr) di metterti meglio gli auricolari”, afferma la conduttrice. Noemi prova a tranquillizzarlo. De Filippi lo invita a tranquillizzarsi e a riprovare. “Non sono agitato, sono tranquillo”, assicura lui. Riparte la canzone e la porta fino alla fine. Noemi poi commenta: “Il timbro è molto particolare, mi piace il modo disperato che hai però mi raccomando, non vorrei risultare un po’ old, però alcune parole della strofa me le sono perse. Facci attenzione: è bello gustarsi il messaggio, il racconto. Però mi sei molto piaciuto”. Ayle torna a posto. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto visto quello che è accaduto successivamente.