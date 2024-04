Amici, Maria De Filippi: "Sveliamo un segreto su cos'accade dietro le quinte". Il video

In alto il video dell'ingresso della giuria e le parole della conduttrice

È sabato 6 aprile, dalle 21:30 va in onda su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova puntata, che porterà uno degli allievi ad abbandonare definitivamente il programma. Si inizia con l'ingresso - sui generis - della giuria.

Michele Bravi e Giuseppe Giofrè entrano subito; invece Crisitiano Malgioglio non c'è. A quel punto la conduttrice prende la parola e afferma: “Sveliamo un segreto: io dietro le quinte vi incrocio prima di entrare. Chi non incontro mai?”. Gli altri giurati rispondono “Cristiano, vuole l'effetto sorpresa. Vuole vedere la tua reazione qua”. Lui allora entra tra gli applausi del pubblico: “Buonasera, Maria amore.. oggi sono un po’ japan, un po’ japan in love. Buonasera a tutti, vi amo. Non so che tessuto sia ma mi fa impazzire perché si alza, è molto sexy".

Cos'è accaduto dopo

Lo stesso Malgioglio è stato protagonista di una prima e accesa litigata con Anna Pettinelli. L'insegnante di canto, infatti, ha riproposto il guanto di sfida per far sfidare Mida e Martina. Un guanto ritenuto, proprio come la scorsa settimana, non equo. Da qui il litigio dapprima tra Pettinelli e Cuccarini e poi anche con Cristiano Malgioglio. Un'accesa discussione che è terminata dopo diversi minuti. Logicamente poi la puntata è proseguita come sempre tra sfide e prime eliminazioni. Per conoscere le anticipazioni è sufficiente cliccare qui.