Amici, Maria De Filippi a Rudy Zerbi: "Vergognati". Cosa ha detto su Elettra Lamborghini

In alto il video dell'ingresso dei giudici

Domenica 28 gennaio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra i giudici c'è anche Elettra Lamborghini. Proprio lei è la protagonista di un siparietto, insieme a Rudy Zerbi. Cos'è successo? Elettra entra in studio insieme agli altri due giudici: Alex Britti e Rocco Hunt. La conduttrice indica loro dove posizionarsi. Lamborghini capita davanti a Zerbi.

"Scusate le spalle", esordisce Lamborghini ridendo. Allora l'insegnante di canto afferma: "Beh, sempre meglio.." ma subito De Filippi: "Cosa hai Rudy?" e spalanca le braccia, ridendo. "No, no, no", grida Zerbi mentre anche Elettra ride. "Rudy, vergognati. Vergognati", afferma la presentatrice. "No dicevo meglio le spalle di Elettra che quelle di Rocco e Alex. Le spalle", si giustifica Zerbi. "Meglio, meglio, così ti sei salvato", afferma Maria De Filippi. Insomma, un siparietto divertente.

La rivelazione di Maria De Filippi

La puntata prende quindi il via. Ma prima la conduttrice fa una battuta a Rocco Hunt, con una rivelazione: "Rocco come sta tuo papà?". "Bene, bene, ti saluta. Lui è felicissimo che io sia qui". Allora la conduttrice spiega tutto: "Salutalo tanto. Tra me e Rocco abbiamo in comune suo papà, che è fan mio. E quindi io lo saluto". A seguire la gara di canto e ballo. Se per il canto ci sono Lamborghini, Britti e Hunt, per la danza è arrivata Nancy Berti. Non solo. Sorpresa per Holden, che riceve il disco d'oro. Tutti gli altri aggiornamenti sulla puntata in onda sempre qui, su Today.