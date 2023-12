Amici, Maria De Filippi si congratula con Lorella Cuccarini: le sue parole su Sanremo

In alto il video con l'inizio della puntata del 3 dicembre

Una giornata intensa per gli appassionati di spettacolo ed intrattenimento. Oggi, 3 dicembre, tante novità. Alcune piuttosto leggere - per dirna una, le parole di Belén su Stefano De Martino - altre invece più significative. Come la rivelazione, da parte di Amadeus, dei big in gara al Festival di Sanremo.

Già qualche giorno fa, invece, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, aveva fatto i nomi di chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston. Tra questi nomi anche quello di Lorella Cuccarini, la conduttrice, ballerina, cantante e attrice romana, attualmente insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E come ha reagito la conduttrice di Canale 5 alla notizia? Come ci si poteva aspettare, con grande classe ed eleganza. Ecco le parole di Maria ad inizio puntata.

Il commento di Maria

Appena cominciata la puntata, Maria è entrata in studio e, come al solito è stata accolta dagli applausi del pubblico. "Buongiorno", ha esordito. Poi ha aggiunto: "Buongiorno, Rudy, Anna, Lorella.. complimenti per la co-conduzione di Sanremo. Te la meriti tutta", ha detto De Filippi. E ancora grandi applausi.

Poi i saluti a tutti gli altri professori. A seguire l'ingresso di Giovannino di Tu Sì Que Vales. "Sono sulle tracce, Maria. Qui c'è un'impronta di cafoncella, la vedo. C'è Maria, c'è", ha detto la simpatica mascotte. E ancora: "Fidati di me, sono un segugio. Vedrai che arriva, la trovo, la trovo" e poi è uscito. Il riferimento, ovviamente, è a Sabrina Ferilli.

Per concludere, prima dell'inizio della gara, De Filippi ha chiesto alla Celentano se avesse la tuta. "No", ha risposto lei. E ancora Celentano: "Ma come mai questo interesse? Maria, come sto? Approvi?". "Stai molto bene", ha detto De FIlippi. Poi al via con la gara. E non sono mancati i litigi come quello, acceso, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.