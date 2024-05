Amici, c'è il nome del primo finalista: ecco chi è

In alto il video della prima finalista di Amici 23

La semifinale di Amici23 è arrivata. Oggi, domenica 12 maggio (e non ieri a causa della finale dell'Eurovision), si sta tenendo su Canale 5 la penultima puntata del famoso programma. La puntata si è aperta subito con una emozionante sfida che ha portato a decretare il primo finalista del talent show condotto da Maria De Filippi.

Chi è il primo finalista

Durante la prima manche (sui generis dal momento che la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ad esempio, non hanno più nessuno in squadra) si sono sfidati Marisol, Dustin, Petit e Holden. Si sono esibiti tutti e quattro. Quindi la presentatrice ha dato la possibilità a Rudy di parlare di Holden e Petit (visto che su Dustin e Marisol la Celentano si esprimere già molto). “Holden aveva un mondo, lo ha portato ad Amici e sono molto fiero di quello che sta facendo qui dentro”, ha detto Zerbi. Che poi ha aggiunto: “Petit aveva il sogno di cantare, non ha mai studiato, nulla. È venuto in una scuola e i risultati si vedono”.

Quindi, alla fine, è stato annunciato che il primo allievo ad andare in finale appartiene alla cateogoria danza. Di chi si tratta? Di Marisol. La ballerina si è commossa, Petit l’ha abbracciata e poi le ha dato un bacio in bocca. “Ci mettiamo qua, dove c’è la stellina”, ha detto la conduttrice. Si è aperto il led e la ballerina ha corso per andare a prendere la maglia ambita. “Non so cosa dire”, le parole di Mairosl. Allora De Filippi l'harassicurata e poi le ha cheisto di poter abbracciare l’insegnante. “Sono felice ed emozionata per te, veramente”, le parole di Alessandra Celentano.