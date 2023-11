Amici, Matthew perde le staffe: calci e parolacce. Poi esce dalla casetta

In alto il video con la classifica e le reazioni degli allievi

Nella giornata di venerdì 24 novembre, si è tenuta su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici, il programma di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. In particolar modo uno dei cantanti, Matthew, ha letteralmente perso le staffe. Ma perchè? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Rudy Zerbi mette alla prova gli allievi

Come già accaduto per i ballerini, anche i cantanti hanno dovuto affrontare una nuova sfida: votarsi tra di loro. Si esibiscono nello studio (senza pubblico) e si danno reciprocamente un voto, da 4 a 7. La parola d'ordine è "oggettività": non devono tener conto di amicizie o amori, ma solo ed esclusivamente del canto. Una volta terminate tutte le esibizioni, i ragazzi rientrano in casetta e Rudy Zerbi - in collegamento audio - rivela la classifica. Che è la seguente: Holden, Mida, Mew, Petit, Lil Jolie, Ayle, Holy Francisco, Matthew, Stella e Sarah ultima in classifica. Gli allievi entrano in casetta, ovviamente ci sono dei malumori. Sarah è molto giù di morale mentre Matthew è furioso.

La reazione di Matthew

Dapprima dà un calcio alla sedia e la fa cadere: “Dai eh ragazzi”. Poi ancora: “Mi levo dai cogli**i io allora, non c’è bisogno. Stiamo parlando del niente. Non va mai bene niente” ed esce dalla casetta, dando un calcio alla porta. Mew lo segue, cerca di capire cosa stia accadendo: “Lascia stare, lascia stare”. Quindi rientrano insieme. Matthew sbotta: “Non possono mettermi al livello di Sarah, Stella e Holy, dai.. nel senso. Non vengo capito, dai”. Mew cerca di rincuorarlo: “Non puoi mollare così. Sei una persona forte, non puoi farti buttarti giù”. Come andrà a finire?