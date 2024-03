Mattia Zenzola ad Amici. Celentano nota il dettaglio: "Non ce la fa senza". Il video

In alto il video in questione

Tra gli ospiti della puntata di Amici in onda domenica 10 marzo c'è anche Mattia Zenzola, ex vincitore del talent di Canale 5. Il ballerino latino americano dimostra la coreografia con Francesca Tocca. Poi, una volta terminata, viene chiamato al centro del palco da Maria De Filippi che, rivolgendosi alla maestra Celentano, fa un'affermazione sugli accessori indossati da Zenzola. Ecco come ha risposto l'insegnante di danza.

Le parole di Alessandra Celentano

"Hai visto Celentano che non ha più niente?", chiede Maria. Allora la maestra: "No, ha due collanine e poi la solita fascia in vita. Non ce la può fare senza. Però diciamo che in questo caso..". Allora il ballerino si giustifica: "No perché ho il pantaloni senza un bottone". "Ah, sennò ti cadevano? Fascia a vita sempre", ripete l'insegnante. Poi interviene Todaro: "E ha anche ripetuto: ha ancora il pantalone stretto sotto".

Le parole di Mattia Zenzola

Quindi Mattia prende la parola e afferma, cambiando totalmente discorso: "Dopo due anni, al di là del serale, essendo stato sul palco con il plexiglass, sono stato contentissimo di avere ballato con Francesca e ti ringrazio”. Maria si congratula con lui per il musical di Mare Fuori: "So che sta andando benissimo". Lui ripete: "Sono felice. Sto imparando tanto. Non si smette mai di imparare e sono grato. Tutto questo parte da te, quindi grazie". "Ciao Mattia", conclude lei salutandolo. E dal pubblico arriva un grande applauso.