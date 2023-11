Amici, il tenero abbraccio tra Maria De Filippi e Mattia Zenzola, nel cast di "Mare Fuori - il musical"

Maria De Filippi e parte del cast del musical "Mare Fuori"

Si è appena conclusa una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Oltre a Rkomi, Giordana Angi e Irama come ospiti, ecco alcuni protagonisti del musical di Mare Fuori. L'opera prende spunto dalla fortunatissima serie televisiva e vede nel cast Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi, Antonio D'Aquino, Enrico Tijani, Andrea Sannino, Carmen Pommella, ma anche alcuni ex talenti di Amici. Tra loro ce n'è uno in particolare, che i fan del programma conoscono benissimo: Mattia Zenzola. L'ultimo vincitore del talent, infatti, è nel cast del musical diretto da Alessandro Siani, che debutterà a Napoli il 14 dicembre.

Il saluto tra la conduttrice e Mattia Zenzola

Maria De Filippi ha presentato gli ospiti e subito il pubblico ha gridato, tanta era la gioia. Presenti in studio Mattia Zenzola, Maria Esposito, Andrea Sannino e Giulia Molino. "Ti ritrovi Mattia, sarà bello pesante eh..", ha detto la conduttrice scherzando. Sannino ha riso e poi ha replicato: "Devo dire Maria che ha un'energia pazzesca, ci stiamo divertendo tantissimo. Ti ringraziamo per l'invito. Mare Fuori sarà l'adattamento teatrale della serie, che conoscete tutti, regia di Alessandro Siani che ringraziamo. Essere qui con loro è meraviglioso. Come lo è poter parlare in un contesto che ha molte attinenze con Mare Fuori, perché quisi respira il profumo di sogno già dai camerini".

Quindi ha aggiunto: "Questo sogno arricchirà la vita dei tuoi straordinardi ragazzi e, in un certo senso, in Mare Fuori questi ingredienti diventano l'antitodo e alla guerra che i personaggi di Mare Fuori vivono quotidianamente e diventa anche un monito per dire quale strada scegliere nel bivio: i sogni e le speranza e non il nulla". Il musical sarà a Napoli, poi a Ragusa, Reggio Calabria, Cosenza, Torino, Milano, Assisi, Bari, Roma e Bologna. "In bocca al lupo", dice la conduttrice prima di salutare gli ospiti. Con Mattia un abbraccio e due teneri baci sulla guancia.