Amici, parte il primo limone dell'edizione: i due allievi si baciano a lungo sul letto. Ecco chi sono (video)

In alto il video dei due allievi insieme



Solo pochi minuti fa, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. È ancora troppo presto per fare un bilancio ma gli ascolti sembrano premiare e anche la classe sembra ben assortita e bilanciata, sia dal punto di vista del talento, sia delle amicizie. E, perché no, degli amori. Se prima si poteva avere qualche dubbio, ormai non ve ne sono più: è nato il primo amore di questa edizione. Chi segue da anni il programma, sa che spesso accade. Vuoi per la convivenza forzata, vuoi per la condivisione di determinati interessi, alla fine scocca sempre la scintilla.

Chi sono i protagonisti della prima liaison? Mew e Matthew, entrambi cantanti. Del loro avvicinamento si era già parlato, ma adesso è arrivato il primo bacio. Anzi, il primo limone. Un passo indietro. Mew a Matthew sono abbracciati, in giardino. Di fronte a loro c'è Ezio, che fa dei gesti con le mani, come a chiedere se stiano insieme: “Non è un’amicizia no?”. Matthew risponde: “Ezio dai.. ti prego, per favore. È un’amicizia”. Ma passa poco tempo e la risposta sembra un'altra. Mew e Matthew sono entrambi sul letto, vicini. Le dice: “Non capisco”. Matthew risponde: “Non c’è molto da capire. Se è, è. Se non è, non è. Cosa pensi?”. Lei non vuole esporsi, ha paura: “Magari quello che penso io non è quello che pensi te. Che figura ci faccio? Tu mi piaci. Tu cosa vuoi? Non ti conosco”.

Si abbracciano sul letto, coccole e parole sussurrate, poi ecco che scatta il bacio. E ancora un altro e un altro ancora. Vasco Rossi in sottofondo, sembra una puntata di Uomini e Donne e invece è Amici: “Mi piaci”, ammette lui. Mew confessa: “Qui dentro è un’altra vita, come se quello che c’era prima non esistesse più”. “Mi metti in soggezione, non lo so. Non mi è mai successo”, risponde invece lui. E ancora abbracci, anche in sala prove, di fronte al pianoforte. Lui sembra fare un passo indietro: “Vedersi ogni giorno è impegnativo. Comunque da cosa nasce cosa”. “Non voglio niente di forzato - afferma lei -. Se continuiamo così come abbiamo iniziato..” . Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà.