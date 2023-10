Amici, coccole e tenerezze tra due allievi: "Mi piaci tu". È nato il primo amore? Ecco chi sono

In alto il video dei due allievi e la loro "amicizia speciale"

È andata in onda poco fa la nuova puntata di Amici, il programma tv condotto da Maria De Filippi. Mentre la domenica dalle ore 14 si tiene la puntata con gli allievi e la presentatrice in studio, durante la settimana viene dedicato al talent una striscia pomeridiana in cui si seguono gli allievi durante le loro lezioni. Ma anche dentro la casa dove, accade spesso si sa, possono nascere simpatie, antipatie e amicizie anche speciali. Nella puntata di oggi 6 ottobre, in particolare, sembra essere nato qualcosa tra due allievi. Di chi si tratta?

Coccole e tenerezze. "A me piaci tu", "Stai rischiando, te lo dico", "Il tuo profumo è la mia droga", si dicono. Abbracci, con lui che rimane senza maglietta. Poi le spalma una crema sul piede. Insomma, pare ci sia del tenero. I due protagonisti sono Mew e Matthew, entrambi cantanti. Il programma la definisce "un'amicizia speciale", ma sembra qualcosa di molto simile all'inizio di una relazione. Spesso insieme, riescono a riservarsi del tempo per stare vicini: "Non riesco a guardarmi, sono distrutta", dice lei. Allora Matthew la consola: "Pensa che io ti sto guardando da tutta la sera". Si divertono, ridono, ballano insieme. "Senti come sta bollendo, come il mio impeto interiore", dice lui ad un certo punto mentre si trova in cucina. Lei gli dedica anche una poesia romantica. Che sia veramente nato qualcosa? Chi lo sa.

Quello che è certo, invece, è il regalo che l'allieva ha ricevuto. No, non da Matthew bensì dalla mamma. “Che cos’è?”, chiedono i compagni mentre lei apre la scatola. Si tratta di un oggetto che l'ha accompagnata nell'infanzia: “È arrivato da mia madre, grazie mamma! Che bello - afferma lei -. Mia mamma che scrive ‘ciao amore come hai fatto a dimenticare il tuo primo microfono..? Ti adoro!’". "Che bello", esclama lei contenta. Insomma, Mew sta vivendo un bel momento, circondata dall'affetto ma anche dall'amore. Della mamma e, chissà, anche di Matthew.