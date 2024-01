Amici, Maria De Filippi: "Ecco perché Mew e Matthew non ci sono"

Domenica 14 gennaio, su Canale 5 va in onda la puntata di Amici registrata qualche giorno fa negli studi Titanus Elios di Roma. L'attesa è tanta, specialmente per i fan di Mew e Matthew, i due allievi - fidanzati - che di recente hanno inaspettatemente abbandonato il programma. Sconosciuto il motivo: "Motivi personali", si leggeva in una schermata andata in onda subito dopo il daytime di qualche giorno fa. Oggi Maria De Filippi ha rotto il silenzio e, proprio a inizio puntata, ha detto: "I banchi di Mew e Matthew sono stati tolti. Hanno abbandonato per motivi personali". Nessuna novità ufficiale, dunque, mentre serpeggiano altre indiscrezione sul possibile motivo dell'addio.

Il video di Mew

Oltre alla già citata gravidanza (che però non sembra molto attendibile) c'è un video che sta facendo parlare. La protagonista è Mew. Durante la festa dei 18 anni di Sofia, i più attenti hanno notato che ad un certo punto la ragazza ha tirato un pugno ai palloncini. Che ci fosse già qualche problema in corso?

Non finisce qua. Come riportato da Novella2000, infatti, sui social una ragazza aveva assicurato di conosere bene la sorella di Mew spiegando: "Hanno lasciato il programma perché volevano viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Questo è il motivo principale e soprattutto lui era molto nervoso ultimamente perché si sentiva troppo osservato e giudicato". Ma a stretto giro la stessa sorella dell'ormai ex concorrente ha detto: "Ma chi siete? Ma chi vi conosce? E poi smettetela prima di subito che vi segno ad uno ad uno". Senza fornire ulteriori dettagli, dunque, la sorella della cantante ha semplicemente smentito quanto riportato. A questo punto non resta che attendere nuove e ufficiali informazioni, ma non è detto che arriveranno.