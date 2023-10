Amici, Mew canta e Lorella Cuccarini si commuove: "C'è tutta una storia dietro", il toccante motivo

In alto il video dell'esibizione di Mew

Nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla 23esima edizione ma che non soffre gli anni che passano. Anzi, continua a macinare ottimi ascolti facendo uscire ogni anno nuovi talenti. Quest'anno, tra l'altro, ce ne sono alcuni molto validi. Sicuramente una di queste è Mew, il cui vero nome in realtà è Valentina. Ha 23 anni, arriva da Jesolo e ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Con sé porta sempre una buona dose di emozioni, che trasmette quando canta. Se lo sente, si commuove.

È accaduto anche oggi in puntata, cantando "Anche fragile", il toccante brano di Elisa. Al termine dell'esibizione, sono tutti commossi: "Ti sei commossa tu, si è commossa Lorella", ha detto la conduttrice. "Mamma mia che fatica, ero sul palco con lei. C’è tutta una storia. Per chi ha seguito il daytime sa che ha dovuto fare uno sforzo. Lei oggi non avrebbe voluto cantare questo pezzo, però è stata bellissima, ha cavalcato quell'emozione e l'ha messa tutta nella canzone", ha detto l'insegnante di canto. Emma ha aggiunto: "Sì, molto bella. Ti posso assicurare che dai momenti peggiori riusciamo a tirare fuori le cose migliori nella vita. Hai un timbro molto particolare. Questa fragilità proteggila, non nasconderla”.

Il pianto di Mew prima della puntata di Amici

Ma a cosa si riferiva Lorella Cuccarini quando parlava della "storia"? Il riferimento è alla settimana che si sta concludendo. Precisamente a quando è stato assegnato il compito a Mew, che, iniziando a cantare il brano in sala prove era crollata in un pianto: "Ascoltavo questo brano quando stavo tanto male. Ogni volta che ci penso, non riesco a cantarla. 3-4 anni fa vedevo i miei sogni lontani. Stavo proprio male. Non capivo perché avevo certe difficoltà nel fare le cose. Banalmente gestire le mie emozioni.. o anche fare le cose normali, non risucivo a fare la spesa, guidare mi metteva l'ansia. Qualsiasi cosa"

"Non uscivo mai, stavo sempre a casa - aveva continuato Mew, tra le lacrime, nei giorni precedenti alla puntata -. Cinque anni fa non avrei potuto fare questa esperienza. Adesso, invece, faccio molta meno fatica per fortuna. Vorrei lasciarmi andare ma ho qualcosa che mi blocca, non lo so. Se penso a quel periodo, la cosa che mi rimane più impressa è stata forse il fatto che stavo sempre, sempre da sola. Volontariamente. Avevo la mia famiglia con cui sfogarmi [..] Farmi vedere così vulnerabile.. anche in casetta cerco sempre di non stare mai così".