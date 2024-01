Amici, Mew e Matthew abbandonano la scuola: "Lei è incinta?"

Aggiornamento ore 16:46: alla fine della puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 9 gennaio, i telespettatori sono stati informati che Mew e Matthew hanno deciso di lasciare il programma "per motivi personali". Di cosa si tratti non è dato saperlo. C'è chi ipotizza che lei possa essere incinta. Un'ipotesi che, per quanto possibile, non trova alcuna conferma da parte dei diretti interessati nè da parte della produzione del programma.

Domenica scorsa è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 23esima edizione. Tante le emozioni che hanno visto coinvolti professori, allievi ma anche ballerini professionisti (con tanto di confronto, inaspettato, tra Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca). Ma tornando agli allievi, c'è una questione nata sui social e di cui i fan del programma stanno parlando molto.

Si tratta di uno scatto con una coppia di cantanti avvistati fuori dagli studi Elios. Loro sono (anzi sarebbero, il condizionale è d'obbligo) Mew e Matthew, i due cantanti che ormai sono una coppia anche nella vita privata già da un po'. Pare, stando a quanto riportato su Twitter (o X) che i due siano stati dapprima avvistati in stazione alle 8:00 e poi paparazzati alle 13 con le valigie. "Stanno prendendo un taxi a stazione Tiburtina", scrive a caratteri cubitali una ragazza. Quindi "il panico".

"La foto è stata scattata oggi alle 13:16. Io non ci ho parlato perché anche io stavo prendendo un taxi. Spero che stiano tornando in casetta", scrive la ragazza che l'ha pubblicata sul social (@delia_fiumano). In tanti, anzi tantissimi, chiedono maggiori informazioni: "Oddio perchè?", "Ma sicuro che sono loro?", "Potrei urlare: dove ca**o vanno". E c'è anche un altro filmato in cui sarebbero al Mc Donald. A chi chiede se effettivamente le foto siano di adesso, qualcuno risponde senza dubbi: "Sì, li ho visti anch'io in stazione". Ad ogni modo, già nei giorni scorsi, Matthew aveva avuto un crollo emotivo. Che sia successo qualcosa in particolare che lo ha portato a prendere una decisione drastica? E perché Mew lo ha seguito? Insomma, impossibile sapere cosa stia accadendo di preciso. Probabile che si possa scoprire qualcosa di più durante le prossime puntate del daytime di Amici. Seguiranno, dunque, aggiornamenti su tutto quanto.