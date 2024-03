Mew: "Amici poteva schiacciarmi. Ci tornerei, ma non da allieva" e parla di depressione

Era tra le cantanti più amate di Amici 2023/2024 ma purtroppo si è dovuta ritirare, a causa di un problema di salute. Salute sì, mentale. Di cui si parla (fortunatamente) sempre più spesso. A raccontarlo è stata la diretta interessa stessa - Mew, Valentina Turchetto il suo vero nome - in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Ecco le sue parole.

Mew parla di depressione

"Era il 2020 quando ho cominciato a soffrire pesantemente di ansia e a percepire un buio che, piano piano, mi ha portata a scoprire che questa cosa avrebbe sempre fatto parte della mia vita e del mio essere. Ci sono dei momenti in cui sto peggio e altri in cui sto meglio, però ci lavoro, sono seguita e parlo con le persone. Ultimamente ho scoperto che la cosa più importante è parlarne. In passato non facevo", ha esordito Mew. Poi ha aggiunto: "Sono sempre stata alla ricerca di emozioni forti che mi facessero dimenticare i pensieri negativi. È successo anche ad Amici visto che i primi mesi mi hanno portato a vivere mille emozioni nuove che, lì per lì, mi hanno fatta stare bene. Poi, però, quando mi sono abituata a quel tipo di stimoli, mi sono sentita giù".

"La prima volta che ne ho parlato con i miei genitori non capivano che cosa provassi e di cosa stessi parlando, ma con il tempo le cose sono cambiate, anche perché anche mio padre ha iniziato a toccare con mano quello che provavo io. Nonostante tutto mi ritengo fortunata perché sono riuscita molto presto ad accettare quello che arrivava, sforzandomi di capire come gestirla", le parole di Mew.

L'esperienza ad Amici

Quindi Mew ha spiegato anche com'è stato abbandonare la scuola, quasi inaspettatamente: "Se avessi insistito nel sotterrare le cose che provavo per poter andare avanti, quel percorso mi avrebbe schiacciata. Pensavo che, se fossi andata fino in fondo, sarebbe stato veramente difficile riprendermi, ed è per questo che ho detto basta. Era giusto lasciare la cosa migliore che potesse succedermi nella vita per prendermi cura di me stessa". "Mi sono sentita fragile, ma anche molto delusa da me stessa per la mia scelta - ha continuato -. Poi ho capito che avrei comunque potuto fare musica, ed è quello che sto facendo. Adesso mi sono ritrovata, e sono contentissima di questo".

Infine, su Amici, ha concluso: "Con la mia esibizione al pomeridiano credo di aver chiuso un cerchio. Tornare lì, portare il mio messaggio e rivedere Maria (De Filippi, la conduttrice, ndr) e tutte le persone della redazione è stato bellissimo. Sarò contentissima di ritornare ad Amici in futuro perché è e sarà sempre casa mia, ma non come allieva".