Amici, due allievi molto vicini. Matthew: “Usate questo letto”. Il video

In alto il video con le tenere coccole di Mida e Gaia

La puntata di Amici andata in onda oggi 4 dicembre è stata ricca di contenuti. Tra questi, anche uno piuttosto leggerlo e allo stesso tempo romantico. Si tratta dell'avvicinamento, sempre più palpabile, tra Mida e Gaia. Cos'è accaduto?

I due sono sempre più affiatati, si scambiano gesti affettuosi ma ancora c'è un po' di imbarazzo. Mew prova a dare uno scossone a Mida: “Chiamiamo le cose con il loro nome.. tipo amore”. Ecco poco dopo Mida e Gaia sul letto insieme: “Tu non mi vuoi mai”, dice lui. Lei replica: “Ma no, solo non voglio fare tardi”. Matthew poi entra in stanza e afferma: “Ascoltatemi, se volete baciarvi usate questo letto (il suo, ndr) perché è il rituale”. Gaia vuole chiarire: “Mica è successo veramente”.

Cos'altro è accaduto durante il Daytime di Amici

Maria De Filippi parla con Mida in collegamento audio. Per lui c’è una busta, la apre e legge: “Ti sei divertito con il dissing ma ancora una vola sei andato fuori tema. Hai dimostrato che scrivere non è cosa tua. Niente barre, il pezzo non lo consente. Devi cantare e basta in questo compito. La tonalità? Puoi scegliere al massimo per una terza”. Sono le parole di Anna Pettinelli. Di cosa si tratta? “Grande amore” de Il Volo. Lui ride. Poi dice: “Fa ridere, si sta nascondendo”.

“Ti faccio incontrare Lorella, ciao ciao”, dice Maria. Cuccarini gli si rivolge: “Allora guarda, io la penso come la Celentano per i compiti. Sono delle occasioni per crescere e mettersi alla prova. Francamente questo è un compito inutile, non ti serve a niente. Questo lo rifiutiamo, forse potresti pure farlo ma non ti serve a niente. Lasciamo libero questo pezzo perché così lei potrebbe darlo ad Ayle o a Matthew, visto che le piace tanto, magari lo fa fare ad uno dei suoi allievi. Va bene?”. Il ragazzo annuisce.

A seguire viene rimandata in onda la discussione tra Celentano e Emanuel Lo. Per Kumo, Nicholas, Giovanni e Simone adesso arriva un compito “che nasce dall’esigenza di colmare le lacune al di fuori del vostro stile. Buon lavoro, Alessandra Celentano”. I ragazzi sorridono.

Nicholas: “Questa è una ripicca perché è stato toccato un suo allievo, Dustin, sulla danza”. Kumo piange e va via. Poi rientra: “Con l’orgoglio che ho, vorrei andare da Emanuel Lo e dire di sì. Mi sembra un gioco da bambini, non è maturità da insegnante. Questo compito per me e Giovanni.. io parlo con il cuore, un compito del genere saprei fare pezzettini piccoli. Se faccio i giri cado, in sala è sempre così. Questo è solo un compito per far vedere che il migliore è Dustin, questa cosa mi dà fastidio. Questa è una ripicca”. “A me servirebbe una settimana solo per alzare la gamba”, dice Giovanni. “Se io lo accetto e non è sufficiente, come sarà, mi viene ritolta un’altra volta la maglia”.