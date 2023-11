Andreas Muller, paura per la gravidanza di Veronica Peparini: "La visita non è andata come doveva"

Solo qualche giorno fa avevano dato il lieto annuncio a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. Nel pomeriggio di oggi, 13 novembre, invece, è arrivata la drammatica notizia. Si tratta di Veronica Peparini (52 anni) e Andrea Muller (27 anni). L'ex insegnate di Amici e l'ex vincitore dello stesso talent di Maria De Filippi avevano annunciato di essere in attesa di due splendide gemelline. Ma adesso, attraverso una instagram story, Muller ha confessato che purtroppo c'è qualcosa che non va.

"Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene", ha esordito il ballerino. Quindi ha spiegato: "Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene com'è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare". E ancora ha spiegato: "Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e per la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto". Infine ha concluso: "Senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori".

Il post di Veronica Peparini prima della visita

Nella tarda mattinata di oggi, per le 13 circa, Veronica Peparini aveva condiviso un tenero post sui social. "Questa mattina stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma, intanto vi lascio qui momenti di fine quarto mesi, tra sbalzi ormonali e amore", aveva scritto a corredo di alcune immagini e video. Una davanti allo specchio con il pancione in bella vista, poi tra baci e abbracci con Andreas, davanti ad una scatola della "Chicco". E ancora in casa con il pancione, poi al cinema e infine piangendo, sul divano. Dolcissimi scatti che i fan sperano di vedere ancora, con l'auspicio - condiviso da tutti - che le cose possano andare per il meglio e che Veronica e Andreas ritrovino la serenità.