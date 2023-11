Amici, il compito "hot" per Nicholas: "Davanti a due uomini ti inibisci.." (video)

In alto il compito per Nicholas

Durante la puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 21 novembre, c'è un ballerino che si è trovato a dover affrontare un compito "piccante", non senza qualche difficoltà. Si tratta di Nicholas, il giovane talento seguito da Raimondo Todaro. "Nicholas, non so più cosa fare con te. Prima dici basta compiti, che la maestra ti perseguita, poi dici che ti mancano - afferma il ballerino leggendo la lettera di Alessandra Celentano -. [..] Un compito solo molto semplice: dovrai dimostrare di essere sensuale ma non volgare. Irresistibile e soprattutto credibile". "Penso che possa mettermi in difficoltà ma non credo sia impossibile", ha detto il ballerino. Cos'è accaduto, poi, in sala prove?

Nicholas prova il compito e accade qualcosa di inaspettato

Una volta arrivato in sala prove, Nicholas ha cominciato a cercare il modo giusto per sviluppare il compito. Il risultato? Strane acrobazie sul divano, a testa in giù, tanto che il ballerino professionista Umberto è intervenuto dicendo: "Cosa stai facendo? Che cos'è? Diciamo che con il fisico ci sei anche ma con il viso no, sei troppo dolce". Quindi il ragazzo ha ammesso: "Lo so, sono ridicolo. Non so perché ma mi sento che ho meno problemi quando c'è più gente".

Durante un'altra lezione, al maestro con cui sta preprando la coreografia è venuta un'idea: "Stavo pensando una cosa. Ma se io chiamo delle tue compagne? Forse davanti a due uomini ti inibisci, invece magari con una ragazza davanti.. Per te questa cosa è importante". Neanche il tempo di terminare la frase ed ecco Mew, Marisol e Lil Jolie entrare in studio. Quindi Nicholas si è esibito davanti a loro, raccogliendo critiche positive e negative. Come andrà in puntata? Non resta che attendere.