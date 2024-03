Amici, scoppia il 'Nicholas-gate': "Ti ha smerd**o". Interviene Maria De FIlippi

In alto il video con il litigio

Domenica 3 marzo, ad Amici, va in onda un'accesa discussione tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Al centro del litigio c'è il ballerino Nicholas, prima nella squadra di Todaro e ora in quella di Lo. Cos'è accaduto? Ecco i dettagli del litigio, nel quale a un certo punto è anche intervenuta anche Maria De Filippi.

Gli antefatti

"Parliamo di quello che è successo nel daytime. Lo riassumiamo con due filmati", esordisce la presentaterice. Quindi vanno in onda i video con le discussioni tra Todaro e Nicholas e poi l’intervento di Emanuel Lo. Per chi non lo sapesse, infatti, durante la settimana Todaro non ha dato alcuna certezza a Nicholas sul serale. Il ballerino ci è rimasto male e ha deciso di andare via. Ma proprio quando stavca abbandonando la casetta, è arrivato Emanuel Lo che lo ha riportato con i piedi per terra, invitandolo a seguirlo in sala prove per iniziare insieme un percorso.

Il litigio

Tornati in studio, Todaro spiega: “Nicholas, quando tu mi dici che non ti senti stimolato e che vuoi che ti scelga se ci fosse solo un banco, ma per me c’è già più preparata. Tu dici: ‘Se è così la situazione, me ne vado’, io ti rispondo che Amici o non Amici, per me il discorso non cambia. Fuori da qui ti seguirei. Poi tu puoi non essere d’accordo, ovviamente io ti ho lasciato libero di scegliere. Quello che è accaduto con Emanuel sono cose vostre. Mi risulta strano perché lui aveva detto che le maglie del serale hanno un peso e tu non te le meriti”.

Lo commenta: “A me fa ridere tantissimo. Lo ha supportato e poi l’ha lasciato andare. Nicholas aveva fatto una domanda: ‘Me lo merito?’ e tu non hai risposto”. Nicholas dice la sua: “Lui mi ha detto che c’è chi se la merita di più”. Todaro furioso contro Emanuelk Lo: “Hai messo in gioco Sofia, che non è della tua classe. Ma ti rendi conto?”. “Ma siccome ci sono 15 maglie e noi ci siamo 17, vuol dire che due di noi andranno a casa - controbatte Nicholas -. Non posso aspettare fino all’ultima puntata per vedere se avanza una maglia. Io penso che il video riassume quello che è successo. Io sono venuto da te per sapere se ancora credessi in me e tu mi hai detto: ‘Io non parlo, faccio i fatti’. Dal momento che io mi preparo per andare a casa e tu neanche ti interessi, per me questi sono fatti. Questo significa che per te non valgo nulla. Poi io ringrazio Emanuel”.

L'intervento di Maria De Filippi

“Tu vai in squadra di uno che ti ha smerd**o fino al giorno prima. Avresti fatto più bella figura se te ne fossi andato veramente a casa”, la replica stizzita di Todaro. Allora il ragazzo: “Emanuel mi ha dato la possibilità di continuare a studiare. Io in un posto dove non sono voluto, non ci sto”. Maria De Filippi rompe il silenzio: “Dice che tu non hai mai detto che si merita il serale”. “Il succo del discorso è che ti ci porto ma sei un outsider”, ancora Todaro. Emanuel Lo grida: “Ma che discorso è? Ma non ha senso questa cosa!!”. “Che senso ha che tu metti becco, Emanuel?”. “Sta dicendo un sacco di frottole.. lui aveva detto che le maglie avevano un peso. Tutto quello che hai finto a oggi, lo devi a me. Ricordati che nella vita sono importanti umiltà e riconoscenza, quando andrai a New York ricordatelo”, le parole di Todaro. “Scusa se intervengo, quello che fanno i ragazzi lo devono a loro, né ai professori, né al conduttore. I progressi sono loro e non i nostri”, afferma la conduttrice.

Nicholas va al serale

“Non ho mai detto che non mi hai sostenuto, ma dal momento che mancano due puntate al passaggio successivo..”, dice Nicholas. De Filippi ancora: “Lui voleva solo sentirsi dire che si meritava questa maglia. Hai fatto bene a prenderlo e a dargli una possibilità. Ha fatto dei grandi progressi, ricordo che al casting gli dissi: ‘Sei bello ma non balli’. Raimondo, chiunque ti riconosce il merito di averlo scelto. Ma lui è rimasto molto male su quella frase, per lui è stata una delusione. Non una ripicca”. Lo fa entrare i professionisti, tutti sono d'accordo sul fatto che Nicholas meriterebbe il serale. L'insegnante lo fa danzare e poi gli dà la maglia. Nicholas è al serale e la conduttrice lo abbraccia, non prima di avergli dato una pacca affettuosa sulla guancia.