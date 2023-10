Amici, Lorella Cuccarini propone: "I cantanti devono esibirsi senza autotune". La produzione risponde così

In alto il video della proposta di Lorella Cuccarini

Si è conclusa da poco la nuova puntata del daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla 23esima edizione. Cos'è accaduto oggi 18 ottobre? Innanzitutto il ballerino Elia è entrato in crisi, poiché anche questa settimana è risultato ultimo in classifica: “Mi sto mettendo in dubbio”, dice. La conduttrice allora lo consola: “Tu hai delle risorse, te l’ho detto dalla prima volta che ti ho visto. Hai scelto una disciplina non facile, in due secondi ci sono tante cose in gioco. A volte uno pensa che spostare un braccio sia solo spostare un braccio, ma non è così”. Quindi l'allievo, confrontandosi con Emauel Lo: “In molte situazioni, molti contesti, mi sento un incapace. Non mi concedo di sbagliare, ecco”. “Questa cosa ti fa stare male?”, chiede Emanuel Lo. “Sì”, replica lui. Poi Elia: “Solo nella danza non mi sono mai sentito fuori luogo. È una sensazione che si è accentuata molto nell’ultimo anno. Qui mi sento nel posto giusto, sto studiando molto. Io ho sempre preferito stare in seconda fila e non in prima fila".

La proposta di Lorella Cuccarini, la risposta della produzione e la reazione degli allievi

Più tardi, invece, De Filippi (sempre in collegamento audio con la casetta) legge una lettera da parte di Lorella Cuccarini per la produzione. I ragazzi vengono informati di tutto: “Ho una proposta: proprio perché Amici è una scuola in cui i ragazzi devono esibirsi. Chiedo che si esibiscano tutti senza autotune. Non ne sono contraria affatto, ma credo che sia bene sfatare ogni ragionevole dubbio agli occhi del pubblico che ci segue. Qualora la produzione accetti, ma gli altri prof non fossero d’accordo, questa regola varrà per i miei allievi”. Mida sorride e replica: “L’autotune è uno strumento meritocratico. Se uno non arriva ad una determinata nota, l’autotune ti aiuta. Menomale che esiste. Senza di questo non avremmo scoperto tanti talenti”.

Cosa ha deciso dunque la produzione? Holy Francisco recupera la lettera e rivela: “La produzione ha esaminato la richiesta e ha deciso quanto segue. Lorella Cuccarini ha la piena facoltà di chiederlo per i propri allievi. Per quanto riguarda gli altri allievi, spetta agli altri professori di decidere. Pettinelli e Zerbi hanno rifiutato”. Sarah commenta: “Io non uso l’autotune quindi non mi cambia però non mi sembra molto.. perché non dovrebbero usarlo?”. Mida, invece: “Non mi sembra giusto che sia stato rifiutato dagli altri professori. Penso che solo io e Space avremo problemi, questo è il mio pensiero generale”. Spacehippiez infine aggiunge: “L’intonazione è anche un metro di giudizio dei professori. Come faranno a valutare me e Holy, per esempio, che lui utilizzerà l’autotune e io no?”. Lo scopriremo durante la gara cover della prossima puntata del pomeridiano. L'invito è sempre lo stesso: studiare e darsi da fare, senza tante lamentele.