Amici, "Niente come te". Testo e significato del nuovo inedito di Martina

Tra gli allievi di Amici di Maria De FIilippi, per l'edizione 2023/2024, c'è anche Martina Giovannini. Martina è una delle cantanti milgiori di quest'anno, su questo non c'è dubbio. Una voce "vecchio stile", intonata (non è scontato di questi tempi). Forse, come le dice spesso Cristiano Malgioglio, il look è da rivedere. Ma quanto al resto: nulla da eccepire. Non solo. ha fatto c'entro anche il nuovo inedito. Dopo la bella "Da quando non ho smesso da amarti" ora arriva "Niente come te". Il brano è stato cantato durante la puntata di Amici andata in onda sabato 13 aprile. Ecco il testo.

Testo di "Niente come te"

Passo fuori da casa tua

forse non è una buona idea

meglio se scappo via via via da tutti questi ricordi

anche se oggi non conta più

niente

mi manca uscire solo per dirti

di non farmi male

l'ultima volta con te

e scusa se

ti chiamo mentre il mondo dorme

mi sento così sola

sola in questa città enorme

volevo solo dirti che

mi manchi

quanto veleno blu scende da questi occhi grandi

lo sai lo sai mi brucia stare male

come tutte le notti

il mio cuore è una cattedra

nei tuoi vetri rotti

non ho mai creduto a niente

niente niente niente niente

come te

e non mi dire che

è solo colpa mia ia ia ia

odio la malinconia ia ia ia

che ci fa solo piangere

senti che

mi fa gridare ancora una volta che

mi manchi

scende solo veleno blu da questi occhi stanchi

lo sai lo sai

mi brucia stare male come tutte le notti

il mio cuore è una cattedra nei tuoi vetri rotti

non ho mai creduto a niente

niente niente niente niente

come te

Significato e autori

Il brano racconta di un amore doloroso, finito e che fa ancora male. L'interprete canta con decisione le parole dell'inedito struggente, di una mancanza che torna specialmente la sera. In quella storia d'amore aveva messo tutto: "Non ho mai creduto a niente come te", dice proprio nel titolo. Al momento il brano non è uscito su tutte le piattaforme e non sono noti gli autori della canzone.