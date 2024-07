Deddy riparte da Dennis: la nuova vita del finalista di Amici 20

"In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più", tre anni dopo la finale di Amici 20 Deddy è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e lo fa cambiando nome d'arte, e utilizzando quello di battesimo. Una scelta motivata da una serie di situazioni che il cantante ha raccontato sui social. "La vita cambia, i giorni diventano sempre più intensi e so che devo provare a essere più maturo per gestire tutto - spiega in un lungo post su Instagram - Però il mondo va a 1000 all’ora, mi accorgo che tutto ciò che avevo appena vissuto mi stava sfuggendo via, ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un altra cosa".



Sono stati tre anni in cui sono cambiate molte cose: "Cambio città, cambio casa, prendo il mio meraviglioso cane - spiega Deddy - Inizia una vita dove ritornano anche quelle piccole cose in una giornata che ti fanno sentire al sicuro, più umano. In questi anni a Deddy sono successe tante cose, ma a Dennis ancora di più".

"Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni - spiega - mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora.

È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri.

Sono DENNIS, nella vita e nella musica".

Deddy ad Amici

Allievo di Rudy Zerbi, ha chiuso Amici con un terzo nella classifica generale a pari merito con AKA 7even e con il ballerino Alessandro Cavallo. Durante la partecipazione ad Amici, ha pubblicato vari singoli, quello di maggior successo è stato 0 passi, che ha ottenuto il doppio disco di platino. Durante il suo percorso ad Amici, Deddy aveva anche trovato l'amore con Rosa, ma una volta usciti dal programma la relazione non proseguì.