Amici, due nuove cantanti al posto di Mew e Matthew: chi sono

In alto il video con le due new entry

Dopo l'addio inaspettato di Mew e Matthew, ad Amici sono entrate due nuove cantanti. Una per la squadra di Anna Pettinelli e un'altra per quella di Lorella Cuccarini. Chi sono? Quali le loro peculiarità? I telespettatori lo hanno potuto scoprire durante la puntata del daytime di Amici andata in onda oggi 16 gennaio. Ecco cos'è accaduto.

Kia entra ad Amici

Lorella Cuccarini ha voluto incontrare Kia, una cantante conosciuta ai casting e che le piace particolarmente: "Ciao Chiara come stai? Intanto benvenuta. Ti ho convocata qui stamattina per farti cantare". La ragazza intona When we were young di Adele. L'interpretazione è, in realtà, incerta. Ma colpisce Lorella Cuccarini, che la invita ad andare in studio per ascoltare il parere di tutti gli altri insegnanti: "A me lei piace tanto, vorrei chiedere un banco per lei. Però, per regola, serve il consenso della maggior parte dei prof". La ragazza canta nuovamente e gli insegnanti si esprimono. Rientrate in sala relax, Lorella e la ragazza scoprono l'esito: Kia (Chiara Letizia Faedda il vero nome) è dentro il programma. Piange dall'emozione e videochiama la famiglia per comunicare la lieta letizia.

Anche Nahaze è una nuova allieva di Amici

Poi è la volta di Nahaze - Nathalie Hazel il vero nome - che invece viene portata da Anna Pettinelli. "Anche io ho una proposta, ho visto una ragazza che trovo molto interessante - afferma Pettinelli -. Ha buoni doti di scrittura e singoli molto forti. Vorrei darle un banco, ve la faccio conoscere. Si chiama Natahalie". La ragazza, 21 anni, originaria di Matera ma con mamma inglese, si esibisce ulle note dell'inedito "Oro". Piace molto ed entra anche lei nella scuola. Kia e Nahaze, in buona sostanza, sostituiscono Mew e Matthew.