Amici, un nuovo allievo entra nella scuola: chi è

In alto il video di Giovanni ad Amici

In onda in questo momento, su Canale 5, sta andando la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi (di cui erano già note le anticipazioni). Il talent, giunto alla 23esima edizione, continua ad avere un ottimo riscontro. Non potrebbe essere altrimenti: tra dinamiche, momenti toccanti, altri più divertenti e nuovi talenti (quest'anno, poi, sono davvero forti). Dopo aver iniziato con il compito della Celentano per Nicholas (bocciato totalmente sia dalla maestra che da Emanuel Lo), la puntata è continuata con il ballo. In particolar modo la conduttrice ha sorpreso tutti rivelando la presenza di un allievo pronto ad entrare nella scuola. Ma chi è?

Il suo nome è Giovanni, che dapprima ha ballato un passo a due con Francesca Tocca. “Sei qui per volontà di Raimondo, che vuole aggiungere un banco”, chiarisce subito la conduttrice. Il ragazzo si esibisce, poi è il momento del parere degli insegnanti. Deve avere la maggioranza per poter fare il proprio ingresso nella scuola più famosa della tv italiana. Celentnao dice di no: “Non è un ballerino di mio gusto, non mi convince", afferma. Lo, invece, vuole farlo entrare ma non perché lo ritenga un grande talento: "Io non lo avrei fatto entrare, se però Raimondo lo vuole far entrare e lavorarci sì. Sarà un problema suo”. Raimondo non ci sta: “Questo che loro chiamano problema è in nazionale, è arrivato 15 esimo. Non lo chiamarei problema”.

Gli altri professori, invece? Zerbi afferma: “Non mi sembra qualcosa di differente da quello che ho già visto, per me no”. Lorella Cuccarini acconsente. Quindi la palla passa ad Anna Pettinelli: “Sì. Non capisco nulla di ballo, ma mi fido dei miei colleghi. Se Raimondo lo vuole nella scuola, che entri nella scuola”. Maria gli consegna la maglia. “Poi Giovanni, pian piano ti conosceremo, ok?”. Quindi si continua con la puntata.

Il nuovo ballerino di Amici: età, vita privata e Instagram

Giovanni Tesse, 19 anni, di Barletta. Sia lui che la sorella sono appassionati di balli latino-americani. Già lo scorso anno aveva provato ad entrare nella scuola di Amici, superando i primi step, ma non riuscendo poi a farcela. È fidanzato? Pare proprio di sì, con una ragazza di nome Desiree. Come detto dalla conduttrice, evidentemente, se ne saprà qualcosa di più nelle prossime settimane. Nel momento in cui si scrive, Giovanni è seguito da più di 5.000 follower su Instagram.