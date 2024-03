Amici, pagelle seconda puntata serale: Holden esagera con l'autotune, Dustin strepitoso

Si è tenuta tra sabato 30 e domenica 31 la seconda puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Una puntata più movimentata rispetto a quella d'esordio che era risultata un po' sottotono. Numerose le esibizioni, alcune delle quali hanno convinto; altre, invece, meno. In particolar modo questa sera Giovanni ha ballato molto, dando grande prova di sé. Anche Lil Jolie è riuscita a esprimersi maggiormente, dopo le difficoltà della scorsa puntata legate all'ansia e alle tante emozioni. Holden - uno dei cantanti più talentuosi di questa edizione - ha invece esagerato con l'autotune. Più di qualcuno ne ha parlato negativamente sui social ed effettivamente non si potrebbe dissentire. Ecco quindi le tre migliori e le tre peggiori esibizioni della serata.

Top

Lil Jolie - E non finisce mica il cielo

Una canzone impegnativa, sia vocalmente che per il testo. Lil Jolie è riuscita a interpretarla molto bene. Intonata (cosa non scontata visti i chiari di luna di questi tempi), intensa, profonda, ottime anche le note più basse. Eppure Petit ha avuto la meglio. Ma la vittoria se la sarebbe meritata la giovane cantante campana. Voto: 7.5

Dustin - ogni esibizione

Dustin stasera ha dato il meglio di sé. Ogni singola esibizone che ha portato sul palco di Amici ha confermato (se mai ce ne fosse stato bisogno) la bravura e il talento di questo ballerino che riesce a spaziare dal musical al tango. Certo, la sua impostazione e la sua attitudine non sono veramente adatte per il tango o per il ballo latino-americano, ma il danzatore della squadra Celentano-Lo e ce l'ha messa tutta. Come sempre. Una grande conferma, bravo. Voto: 7

Giovanni - guanto di sfida

Il ballerino di Raimondo Todaro ha ballato un tango, portandoci tutti improvvisamente in Sudamerica. Anche se - sottolinea la maestra Celentano - non si trattava propriamente di un tango, ma di una sorta di rumba con qualche passo tango. Todaro non la pensa così e neanche la ballerina professionista Francesca Tocca - interrogata in merito - sembra trovarsi molto d'accordo con la maestra Celentano. A ogni modo, indipendentemente dal tipo di ballo, Giovanni è stato bravo. Voto: 7

Flop

Holden - Fai Rumore

Che Holden abbia del talento, non c'è dubbio. Ma stasera l'autotune ha preso il soppravento. E attenzione: questo potente software di manipolazione del suono non dev'essere demonizzato. Tuttavia, è del tutto evidente come le intepretazioni di oggi di Holden siano state eccessivamente 'ritoccate'. Peccato, il cantante romano non ne avrebbe neanche così tanto bisogno. Specialmente quando ha cantato "Fai Rumore" l'effetto non è stato dei migliori. Voto: 4

holden con fai rumore ha deciso di farmi a pezzi l’anima 😭 #amici23 pic.twitter.com/ztHdC67BdJ — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) March 30, 2024

Gaia - Canzone

La ballerina non riesce a convincere. L'esibizione iniziale è noiosa e il suo modo di esperimersi sembra forzato. Con una canzone del genere ci si aspettava qualcosa di più. Peccato, un'occasione persa. Voto: 5

Petit - Suavemente

Aveva la possibilità di farci ballare aggiungendo un tocco di passionalità e personalizzazione al pezzo. E invece? Una esibizoine monotona. Un brano eseguito ma non interpretato. Voto: 5