Amici 23, le pagelle della quarta puntata del serale

Lil Jolie, Martina e Holden (Foto: screenshot Instagram Amici)

Tra sabato 13 e domenica 14 aprile si è tenuta la quarta puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e in onda - nella fase serale - ogni sabato sera dalle 21:15 circa. Si è trattato di una puntata molto movimentata: litigi, un finale inaspettato e tante esibizione. Ecco le opinioni e i video.

Top

Martina - "Niente come te", nuovo inedito. Ecco, niente (anzi nessuno) come lei. Nessuno come Martina quest'anno. Senza nulla togliere agli altri (Holden e Sarah i più meritevoli), Martina dimostra ogni volta di avere una marcia in più. O forse, semplicemente, è intonata e richiama il bel canto che troppo spesso ci si sta dimenticando. In particolare sulle note di "Niente come te" è stata un incanto. Voto: 8

Sarah - "What was I Mad For?"

Non era facile, per niente. Eppure anche questa volta Sarah si conferma delicata, elegante, intonata. Insomma, non delude. Ma soprattutto nelle ultime settimane è migliorata molto. Complimenti. Voto: 7

Dustin - "Dirty Diana"

La maestra Alessandra Celentatno ne va così seria: "Superlativo, straordinario, meravaviglioso". Ed effettivamente non le si potrebbbe dare torto. Di chi si parla? Del bravissimo ballerino Dustin, che ha confermato anche doti interpretatiev (non solo tecnica, dunque) nel ballo con il professionsita Sebastian sulle note di Dirty Diana. Voto: 7

Flop

Holden - "Se Piovesse Il Tuo Nome"

La canzone non era semplicissimo e lui è uno dei talenti migliori della scuola di Amici di quest'anno. Dunque le premesse erano buone. Tutte rispettate se non fosse stato per quell'insopportabile autotune. Eccessivo. Voto: 4.5

Petit - "Mammamì". Il titolo è esattamente la reazione che si ha ascoltando l'ennesimo inedito di Petit con sonorità e dialetto già sentiti. Una combo che, alla lunga, diventa monotona e ripetitiva. Insomma, dopo "Tornerai" poteva fare molto di più .Voto: 4

Lil Jolie e Martina - "Nessun dolore". Forse le due voci - così diverse e cosi belle prese singolarmente - insieme non hanno brillato. O forse il paragone con Giorgia è talmente alto da rendere tutto il resto superfluo. Insomma, le motivazioni possono essere molteplici ma una cosa è certa: non è stata una delle migliori esibizioni della serata. Voto: 5