Amici 23, le pagelle della quinta puntata del serale

Petit, Marisol e Martina (foto: screenshot Instagram)

Tra sabato 20 e domenica 21 aprile si è tenuta la quinta puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Numerose le esibizioni dei ragazzi, tra canto e danza. Tra queste ne abbiamo scelte tre «top» e tre «flop». Logicamente si tratta di giudizi personali, non è detto che tutti siano d'accordo. Si inizia dalle migliori performance della serata. Ecco le opinioni e i video.

Top

Lil Jolie - Cercami. Questo brano è stato scelto da Michele Bravi la scorsa settimana e assegnato a Lil Jolie. Il motivo era molto importante: il ballottaggio con Sarah (che invece ha cantato "Per un'ora d'amore"). Sebbene il risultato non sia stato positivo (Lil Jolie ha dovuto abbandonare li programma) l'esibizione è stata molto bella. Intensa, con quel timbro che Lil Jolie ha e che la rende inconfondibile. Davvero una bella esibizione. Voto: 8

Marisol - Way down we go. La ballerina di Alessandra Celentano tira fuori un lato sensuale e fisico molto deciso. Una esibizione che prevede un'ottima padronanza del proprio corpo, utilizzando anche il palo. I giudici, giustamente, si congratulano. Malgioglio in particolare, che dice: "Io sono pazzo di Marisol, come devo fare?". Ma anche Michele Bravi si sbottona: "Hai fatto un'esibizione incredibile, nella tua valigetta hai tirato fuori lo studio, il talento. Voto te". Bravissima. Voto: 8-

Dustin - Stupidi ragazzi. Il ballerino stasera si è superato, con esibizioni variegate e sempre all'altezza delle aspettative. Come nel passo a tre "Stupidi ragazzi". Che talento straordinario. Voto: 8

Flop

Petit - Sciccherie. La sensazione diffusa è che Petit riesca molto bene nei propri inediti ("Tornerai" in particolare) ma poco nelle cover. Stasera lo ha dimostrato nuovamente sia con "Caruso" sia con "Sciccherie". Le esibizioni sono spesso deboli. Insomma, potrebbbe fare di più. Peccato. Voto: 5

Mida - Volare. Confrontarsi con un brano così celebre non era facile e Mida non ci è riuscito assolutamente. L'esibizione è risultata poco centrata. Forse avrebbe dovuto preparare un altro tipo di brano, con cui uscire sì dalla comfort zone ma non in questa maniera. Voto: 4.5

Martina - Estranei a partire da ieri. Fa strano leggere Martina nella categoria "flop", eppure strasera è andata così. Il brano di Alessandra Amoroso non era facile da cantare e Martina non è riuscita a dare il meglio di sé. Anche il giudice Cristiano Malgioglio lo ha evidenziato. Peccato perché quando aveva cantato "È vero che vuoi restare" (sempre dell'Amoroso) era stata strepitosa. Ma forse la serata non era delle più fortunate. Anche altre performance non hanno convinto. Voto: 5.5