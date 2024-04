Amici 23, le pagelle della sesta puntata del serale

Petit, Dustin e Martina (Foto: Screenshot Instagram Amici)

Tra sabato 27 e domenica 28 aprile si è tenuta la sesta puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Numerose le esibizioni dei ragazzi, tra canto e danza. Tra queste ne abbiamo scelte tre «top» e tre «flop». Come sempre, si ricorda che si tratta di giudizi imparziali ma del tutto personali. Ecco le opinioni e i video.

Top

L'improvvisazione di Sofia. La ballerina stasera ha dovuto lasciare definitivamente il programma ma lo ha fatto dando il meglio di sé. Specialmente durante la prova d'improvvisazione voluta da Emanuel Lo. La ballerina è stata capace di realizzare una meravigliosa coreografia sulle note di "Esseri Umani" di Marco Mengoni. Passi, giri, espressioni: c'era tutto. Ed è staat molto brava anche nell'interagire con gli altri ballerini presenti nella coreografia e mo' di statue. Voto: 7

Dustin - In The End

Siamo ai limiti del capolavoro. Forse un'esibizione così bella quest'anno non si era ancora vista. Qualsiasi aggettivo sarebbe superfluo. Giuseppe Giufrè, incantato, si alza a fine esibizione. "Un pezzo da finale. Finale. Finale", dice. Allora Dustin: "Grazie mille. Ero preoccupato perché non sentivo questa coreografia mia ma sono molto contento che vi sia piaciuta". Voto: 9

Martina - Niente Come Te. Il nuovo inedito del talento di Amici merita di essere ascoltato. Una bella canzone, senza autotune, solo voce, intonazione ed emozioni. Certo, magari non sarà quel tipo di inedito che in molti potrebbero aspettarsi nel 2024. Ma per fortuna nella musica c'è spazio per vari generi, anche quelli che potremmo definire più "old". Bravissima, Martina. Peccato che la giuria non l'abbia molto premiata durante questa puntata. Voto: 8

Flop

Petit - Stressed Out. Spiace sempre dover dare voti bassi, ma Petit non può arrivare alla sufficienza con "Stressed Out". L'idea era anche lodevole ma l'esecuzione no. Specialmente per la parte in inglese, dove sono evidenti le lacune linguistiche e di pronuncia dell'interprete. Nel 2024, per un cantante tra l'altro così giovane, non è accettabile. Voto: 4.

Mida - Non vivo più senza te. A fargli notare la non riuscita del pezzo è stato anche il giudice Cristiano Malgioglio, che ha sottolineato come mancasse la sensualità che il pezzo di Antonacci dovrebbe trasmettere. Impossibile non essere d'accordo. Purtroppo nelle ultime puntate Mida è sembrato particolarmente fuori forma. Se non ci fossero gli inediti a salvarlo.. voto: 5

Holden - Someone you loved. Un'esibizione piatta, molto simile ad altre già ascoltate. Per Holden - talent indiscusso - è arrivato il momento di osare. Se non ora, quando? La finale si avvicina e il cantante dovrebbe tirare fuori dalle carte un bel jolly. Dovrebbe sorprendere, come invece non è riuscito a fare in questa esibizione. Voto: 5