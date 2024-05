Amici 23, le pagelle della settima puntata del Serale (video)

Holden e Marisol (foto: screenshot Instagram Amici)

Tra sabato 4 e domenica 5 maggio si è tenuta la settima puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata ha visto susseguirsi le canoniche sfide, il guanto dei professori, gli ospiti (Emma Marrone ed Enrico Brignano) ma anche una cantante che è andata via (ingiustamente, verrebbe da aggiungere). Numerose le esibizioni dei ragazzi, tra canto e danza. Tra queste ne abbiamo scelte tre «top» e tre «flop».

Top

Marisol - O forse sei tu. Stasera Marisol era più in forma del solito. La nota ballerina, infatti, si è confrontata con alcune coreografie, anche molto differenti tra loro. Quella che ha convinto di più è stata quella sulle note di "O forse sei tu" di Elisa. Molto brava. Voto: 8

Holden - Randagi. Il nuovo inedito di Holden, che conta già 341.728 ascoltatori su Spotify, è un bel pezzo. Scritto dallo stesso Holden, insieme ad Alessandro La Cava, Daniele Fossatelli e Vincenzo Centrella, entra in testa subito dopo un ascolto. L'esibizione dal vivo - seppur ridotta nella durata rispetto al pezzo inciso - ha reso giustizia. Bravo Holden. Voto: 7

Martina - Niente Come Te. Spiace che un talento come Martina sia stato eliminato senza nemmeno arrivare in finale. L'inetrprete meritava qualcosa di più. L'ennesima conferma è arrivata con l'esibizione di "Niente come te", il suo ultimo inedito. Una ballad in cui la vocalità di Martina viene valorizzata. No, non solo voce (come vorrebbe far intendere qualcuno), ma molo di più. Mancherà poterla ascoltare dal vivo sul palco di Canale 5. Un peccato. Voto: 8.5

Flop

Mida - Sabbia. Il giovane cantante sembra fuori focus. L'esibizione non è c'entrata. Ma la sensazione, in realtà, è più in generale sullo stesso Mida. Salvato al ballotaggio finale, va detto, ma ormai arrivato al massimo delle sue potenzialità. O almeno questo è ciò che sembra stando alle sue ultime esibizioni tra cui, appunto, "Sabbia". Voto: 5

Petit - Bella. L'amato cantante di Amici intona "Bella" ma la performance non è delle migliori. Non solo sembra che non abbia fiato a sufficenza (evidentemente non ha ancora imparato a gestirlo) ma soprattutto l'esibizione è piatta, molto simile ad altre. Voto: 5

Holden - il guanto di sfida mancato. Non è un'esibizione "tradizionale" perchè di fatto non c'è stata. Si trattatta del guanto di sfida con Mida e Holden protagonisti. Guanto di sfida che non si è mai tenutio poiché la voce di "Randagi" non è arrivato preparato. Rudy Zerbi ha spiegato che il ragazzo è stato molto impegnato con la pubblicazione dell'EP di cui ha cura anche la produzione. Tesi ribadita dallo stesso Holden: "ho fatto le 6 di mattina". Certo, l'impegno era importante, ma così facendo ha perso a tavolino il guanto, facendo perdere un punto alla propria squadra. Un gesto, a ben vedere, egoistico. Voto: 4