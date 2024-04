Amici 23, le pagelle della terza puntata del Serale

Tra sabato 6 e domenica 7 aprile si è tenuta la terza puntata del serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e in onda - nella fase serale - ogni sabato sera dalle 21:30 circa. Anche durante questa puntata (oltre alle liti, al guanto dei prof e altre tradizionali dinamiche) ci sono state tante, tante esbizioni. Dal canto alla danza chi ha convinto di più e chi, invece, di meno? Ecco le opinioni e i filmati.

Top

Lil Jolie. La cantante ha preso il via e sta giocando bene le carte per continuare il serale. Un timbro caldo, avvolgente, un po' old. La cantante, superata l'incontrollabile emozione della prima serata, sembra aver ritrovato la retta via. Lo ha dimostrato chiaramente stasera, specialmente quando ha cantato Maledetta Primavera. Non era facile e invece ce l'ha fatta benissimo. Brava. Voto: 7.5

Holden e Petit. I due cantanti intonano insieme "Tango" di Tananai. Un bel duetto, con le voci che si rincorrono tra armonizzazioni e dinamiche vocali. Peccato per l'abuso di autotune. Non serviva, davvero. Voto: 6.5

Lorella Cuccarini. Non è di certo in gara, ma è impossibile non citarla. Energia da vendere e una grinta da far invidia: Lorella Cuccarini (58 anni!) è più energica e scattante di una 20enne. Ma d'altronde, quando la classe non è acqua.. La sua esibizione - insieme a Emanuel Lo - è contagiosa e convincente. Voto: 7.5.

Flop

Rudy Zerbi. Per rimanere in tema "professori". Nonostante la simpatia che può suscitare in qualcuno, l'esibizione di Zerbi è stata abbastanza imbarazzante. Si gioca, va da sé, ma l'insegnante di canto travestito da Annalisa è da bocciare. La stessa De Filippi ha videochiamato la cantante per farle vedere come si era vestito il suo ex insegnante di canto. E lei ha reagito così . Voto: 4

Sarah Toscano. Sarah delude con "Quando finisce un amore". La giovanissima cantante è incerta. Parte, poi si ferma. Poi riparte, si riferma nuovamente. Infine canta ma sembra impaurita, come se avesse timore di affrontare la sfida. Insomma, pur comprendendo la giovane età, era il momento di tirare fuori il carattere. Un'occasione mancata. Voto: 4.5

Lucia Ferrari. Non una delle migliori serate per Lucia che, a fine puntata, ha rivelato di non essersi sentita molto presente durante le esibizioni, come se la testa fosse altrove. E infatti poi è stata eliminata. Travolgente con la sua energia ma effettivamente fuori forma; neanche in "Where have you been" - canzone di successo di Rihanna - è riuscita ad arrivare come avrebbe dovuto. Voto: 5.