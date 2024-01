Amici, perché Mew e Matthew hanno abbandonato il programma. Le nuove ipotesi

Amici si tinge di "giallo". Il talent show condotto da Maria De Filippi - e giunto alla 23esima edizione - ha sorpreso i telespettatori con una notizia del tutto inaspettata. Mew e Matthew - allievi di canto e coppia nella vita sentimentale - hanno lasciato il programma. Come detto, il loro gesto è stato del tutto inatteso. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo simile. Matthew aveva già mostrato dei segni di stanchezza nelle ultime settimana, ma Mew no. Anzi, la cantante spesso ricopriva anche le prime postazioni della classifica. Come mai, dunque, hanno deciso di abbandonare il programma? Non si sa. Ieri qualcuno ha avanzato un'ipotesi (onestamente assurda): che Mew potrebbe essere incinta.

Da parte della produzione non è arrivata alcuna nuova informazione in merito. E neanche da parte dei diretti interessati. Nulla, infatti, si sa di quello che è accaduto loro. Pare, però, che alcune informazioni siano trapetale attraverso alcuni "like" lasciati da Mew su Twitter (o X). Ad esempio ad un tweet che recitava "È palese che di mezzo non ci sia nessuna fuga d'amore né nessuna gravidanza o cose del genere. Penso che siano adulti e per lasciare il percorso entrambi vuol dire che i motivi per farlo erano piuttosto validi e dubito sia stata una scelta a cuore leggero", "Ma raga io penso che sia successo qualcosa di grave, cioè non mi paiono due che si mettono a fare la fuga d'amore".

Infine Mew avrebbe scritto un messaggio su un gruppo Instagram, dicendo: "Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene". Insomma, ancora non c'è alcuna certezza al riguardo. Forse hanno avuto un grande momento di sconforto? O c'è stato qualche problema con il programma? Impossibile saperlo. Potremo sapere qualcosa di più solo nei prossimi giorni. Una cosa è certa: i fan sono giù di morale. Mai si sarebbero aspettati questo epilogo.