Amici, Luca Jurman: "Petit ha plagiato Tananai". Il confronto

Era da un po' che non si sentiva parlare di Luca Jurman, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi mesi, infatti, Jurman aveva attaccato il programma con pesanti accuse. E la produzione di Amici aveva risposto a tono. Adesso si torna a parlare di Jurman, per un motivo diverso ma comunque pesante. Il vocal coach, infatti, accusa Petit - uno dei cantanti più amati di questa edizione - di aver plagiato Tananai.

Il video di Luca Jurman

Come pubblicato dall'account @GerryAnt su TikTok, proprio di recente Jurman ha criticato negativamente l'esibizione di Petit sulle note del suo inedito "Tornerai". Innanzitutto il coach ha ripreso il giovane allievo che, secondo lui, non respira correttamente. Un'opinione, questa, condivisibile. Ma è quanto afferma successivamente ad essere molto pesante. Jurman parla di plagio. "C'è post-produzione comunque. Sembra il brano di Tananai. "Tango", cioè, ma questo è un plagio ragazzi. È un plagio".

La somiglianza un po' si nota ma attenzione perché affermare che si tratti di plagio è un accusa grave. Tra l'altro, affiché si configuri un plagio, devono essere evidenziati tutta una serie di somiglianze. Come spiegato dal sito DirittoDautore.it, inoltre, il plagio è tutt'altro che materia semplice. "Nel campo musicale il plagio è stato frequentemente oggetto di attenzione da parte degli studiosi di diritto, che da parte della giurisprudenza. [..] Non esistono regole precise per identificare il plagio di una composizione musicale, ma è necessario valutare caso per caso. [..] Alcuni giudici hanno ritenuto che per identificare l’esistenza del plagio tra due composizioni fosse sufficiente l’ascolto comparativo tra i due brani. Altri invece hanno ritenuto che fosse necessario uno studio più approfondito, e che soprattutto l’oggetto dell’indagine fosse il legame di genesi creativa che sorge tra l’autore e la sua opera", le parole riportate dall'Avv. Giovanni Mannassa nell'articolo già citato.

Il confronto

Intanto qui sotto gli estratti delle singole canzoni. Che ognuno si faccia la propria libera opinione.