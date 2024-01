Amici, scontro tra Cuccarini e Pettinelli: "Scusa? Che hai detto?", il video

In alto il video con il litigio

Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici. La prima del 2024. Nonostante le premesse "non voglio iniziare l'anno con una litigata" (ha detto Lorella Cuccarini), non sono mancati i litigi. Anzi, sembravano tutti piuttosto carichi. La prima grande litigata è avvenuta proprio tra la professoressa di canto e la sua collega, Anna Pettinelli. Cos'è accaduto?

A dividere le due insegnanti è Mida, il cantante della squadra della Cuccarini, che proprio non piace ad Anna Pettinelli. Dopo essersi esibito sulle note di "La camisa negra", ecco che gli animi si sono accesi. L'allievo termina di cantare e Pettinelli afferma: “Quello che io ravviso è che se canti commerciale funziona, ma se scrivi ritrovo la banalità”. Cuccarelli non ci sta: “Non è banale. So che non ti convincerò, ma ti dico quello che penso: all’interno di questo programma Mida è una delle penne migliori". Pettinelli la interrompe più volte e Lorella Cuccarini sbotta: "Me fai finì de parlà? Tu hai cantautori che hanno scritto pochissimo. Prima di preoccuparti dei testi degli altri perché non metti anche i tuoi alla prova?”.

“Lorella, amore, allora, come mai non gli hai fatto cantare la canzone con le barre?”, dice Pettinelli, lamentandosi del fatto che, tra 4 brani tra i quali poteva scegliere, la maestra Cuccarini ha scelto quello senza barre (cioè frasi aggiuntive create dallo stesso allievo). “Ma a casa mia posso fare come mi pare? Io ho scelto la Camisa Negra e noi professori daremo il voto su quella. Tu fai le pulci agli altri, ma lavora sui tuoi. Matthew, ad esempio, le barre non le ha scritte mai”, afferma Cuccarini.

Maria De Filippi interviene e dà la parola a Rudy Zerbi

“Perché parli dei miei per difendere i tuoi? Non hai forza”, tuona Pettinelli. “Scusa? Che hai detto?”, risponde Cuccarini stizzita. A quel punto interviene Maria De Filippi: “Sentiamo Zerbi”. Lui allora: “Questa versione era una bomba, mi è piaciuta molto. Scusa vedi cosa c’è dietro quel banchetto bianco? Il disco d’oro e la penna è la sua”. Cuccarini aggiunge: “Mida è molto bravo perché, ogni volta che affronta una cover, scrive a suo modo ma calandosi nel pezzo. Ci sono pezzi più ironici e altri meno”, poi se ne va dalla propria postazione. Pettinelli conclude: “Vabbè Rudy hai fatto lo show”.