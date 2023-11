Amici, la lite furiosa tra Zerbi e Pettinelli davanti a Carlo Di Francesco: "Vai via!"

In alto il video del "caso" Holy Francisco

Durante la puntata del daytime di Amici in onda oggi 21 novembre, Holy Francisco è stato al centro di un acceso dibattito tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due insegnanti, si sa, hanno due visioni molto diverse sul giovane cantante del talent di Maria De FIlippi. Per il primo potrebbe anche tornare a casa, per la seconda, invece, esattamente l'opposto. Quindi Zerbi ha deciso di chiamare un esperto ad hoc - Carlo Di Francesco - per giudicare Holy rispetto ad altri cantanti che si erano presentati ai casting. Il confronto tra gli insegnanti, tuttavia, si è trasformato in un'accesa discussioni. Cos'è accaduto?

Lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Holy è stato chiamato in studio, a quel punto Rudy ha detto: "Accomodati. Oltre a lui ho chiesto a Carlo Di Francesco di essere presente. Intanto sono contento che tu non abbia vuoti di memoria e ti ricordi di questi ragazzi che sono quelli che tu avevi indicato durante i casting. Tu (Anna Pettinelli, ndr) credo che sia molto in difficoltà con la tua squadra. Penso che, oltre alle sfide, c'è la presa di coscienza del prof. Allora ti vengo a dare una mano". Pettinelli allora: "Io vorrei che Carlo ascoltasse Holy e una canzone di ognuno di questi ragazzi e che ci dicesse se qualcuno di questi cinque sia meglio di Holy".

"Non mi sembra corretto, allora mettilo in sfida - dice Pettinelli -. Se non lo fai è perché non vuoi esporti. Carlo potrà dire quello che vuole, non è una questione di bravura. Si tratta di avere una personalità. Perché vuoi che lo butti fuori io? Fallo tu. Io credo che Holy sia un talento". Holy è confuso. Pettinelli interviene nuovamente: "Aspetta Holy, voglio prendermi il mio tempo. [..] Canta il tuo inedito".

Pettinelli sbotta contro Rudy e va via

Poco più tardi si sono alzati nuovamente i toni. Di Francesco: "Tutte le loro faccende sono inevitabili. Io sono chiamato a giudicare il cantante. Non è solo una questione di note, ci sono migliaia di fattori". Dopo aver ascoltato i 5 candidati, Di Francesco ha preferito Holy Francisco una sola volta su 5. "Io spero che in qualche modo questo ti faccia riflettere", ha aggiunto Zerbi. Alla fine Pettinelli si è alzata ed è andata via. Holy è scosso e nervoso, prova a replicare, quindi Pettinelli gli dice: "Vai via, vai in casetta. Per favore torna in casetta, non è il momento delle polemiche".