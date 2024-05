Amici, il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi dopo la finale

Maria De Filippi continua a incassare successi con Amici. Il suo talent, anno dopo anno, si conferma un punto di riferimento importante per la scoperta di nuovi artisti, ma anche uno dei format più amati di Mediaset. La finale della 23esima edizione, andata in onda ieri sera - in diretta - su Canale 5, ha conquistato 4.484.000 spettatori e uno share del 31.8%, stabilendo un nuovo record.

Merito di un cast a cui il pubblico si è affezionato molto quest'anno, ma soprattutto della padrona di casa, che ha ricevuto i complimenti di Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset l'ha ringraziata personalmente per quanto ha fatto in tutti questi anni e continua a fare con grande dedizione: "Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo - si legge in una nota - Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la squadra, un grande successo di Mediaset".

Ora il giusto riposo, poi la macchina si rimetterà in moto per la prossima edizione del talent, al via il prossimo autunno.